政院拍板《刑法》等法修正草案 毒駕再犯致人於死可處無期徒刑、沒收車輛

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台北市警察執行臨檢勤務。（圖／資料照片，圖源：台北市府警察局交通大隊）





近年因「喪屍菸彈」（依托咪酯Etomidate）、毒咖啡包…等新興毒品興起並普及化，發生多起毒駕事件，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，導致被害人及其家屬永難抹滅之傷痛。為提高法規範密度，落實嚴懲毒駕之刑事政策，行政院院會今（11）日通過《中華民國刑法》第185條之3及《陸海空軍刑法》第54條修正草案。有關《刑法》修正草案部分，將函請司法院會銜送請立法院審議；至於《陸海空軍刑法》修正草案部分，將函請立法院審議。相關修正包含毒駕再犯致人於死可處無期徒刑、沒收毒駕者駕駛車輛（不管車輛所有者是誰皆沒收）…等。

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行政院長卓榮泰表示，面對近期依托咪酯（即喪屍煙彈）等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為。

（圖／行政院新聞傳播處）

卓院長指出，本次所提兩項修法有3大重點。第一是「全面加重罰責」，無論毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，《刑法》中的刑罰及罰金都大幅提高。第二是《陸海空軍刑法》的罰金額度比《刑法》所規範再加重。第三則是在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂「沒收車輛」的嚴格規定，一方面防止酒駕、毒駕，另一方面嚇阻他人無正當理由把車輛任意提供給飲酒、吸毒者使用，以達到一般預防與特別預防之雙重目的。

卓揆表示，本案送請立法院審議後，請法務部、國防部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。另請林明昕政委繼續督導法務部、交通部、衛生福利部，在最快時間內，就《毒品危害防制條例》、《道路交通管理處罰條例》及《菸害防制法》等提報行政院院會討論，完善法制配套，並請內政部、衛福部及法務部加速研議唾液檢驗入法事項。

（圖／行政院新聞傳播處）

最後，卓榮泰請林明昕政委，陳時中政委和季連成政委共同組成「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務六大查緝系統，全力遏止不法。他也會親自召集小組，請三位政委各司其職，充分發揮功能，要在最短的時間內，展現最大能量。

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