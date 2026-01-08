政院拍板《動保法》修正 棄養最重罰百萬、虐待致死加重其刑

台北市 / 林禎倚 綜合報導

行政院會今（8）日拍板通過《動物保護法》部分條文修正草案，飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養，可重罰100萬元；虐待動物致其肢體嚴重殘缺也處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上300萬元以下罰金；虐待動物致死且情節重大者，得加重其刑至2分之1。

行政院會今（8）日通過農業部擬具的《動物保護法》部分條文修正草案，此次修法以「加強飼主責任」、「提升動物收容管理」、「精進寵物產業管理」、「動物保護檢查員執法賦權」及「強化動物保護」五大面向推動，共修正27條。

農業部表示，在飼主責任方面，明定動物飼主以成年人為限，未成年人飼養寵物，以其法定代理人、監護人或實際照顧人為飼主；為避免無故棄養寵物，並丟給政府機關處理，飼主將寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，相關辦法由中央主管機關定之，未符合「一定條件」送交動物者，視為棄養。

此外，過去屢次有飼主以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養事實，規避稽查、取締，修正草案規定，寵物遺失時，應於遺失事實發生次日起5日內，申報遺失；屆期未申報者，除有正當理由外，如飼主因故受傷、住院等事實上無法進行申報事由，視為棄養動物。若飼主任意棄養，未來罰則將提高，從原先處3萬元以上15萬元罰鍰，提高至可處10萬元以上100萬元罰鍰。

寵物產業管理方面，條文強化特定寵物繁殖及買賣業者對商用犬、貓之源頭與流向管理，並提高未經許可擅自經營業者之罰鍰，以促進產業透明化與合法化。另為提升執法效率，草案增訂動物保護檢查員行政調查權限，建立即時處置機制，使地方主管機關於必要時得採取扣留動物、進入動物所在公私場所等行動，以即時防止危害發生。

對於宰殺、故意傷害動物，致其肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失行為者，也加重刑度，可處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元、以上300萬元以下罰金；使用藥物、槍械、暴力或施以其他凌虐方式，致動物死亡且情節重大者，加重其刑至2分之1。

考量擅自經營特定寵物的繁殖或買賣，因不法獲利甚高，為遏止不法行為，擅自經營繁殖者或買賣，處30萬以上、300萬以下罰鍰，擅自經營特定寵物寄養者，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰；特定寵物繁殖或買賣場所內到寵物，可不問屬於何人所有，由直轄市、縣市主管機關沒入。

另外，草案增訂直轄市、縣市主管機關為阻止對於動物危害發生，或避免急迫危險，認有即時處置必要時，對於動物得予以扣留、使用、處置或限制其使用。

針對寵物安樂死「重病無法治癒」規定，農業部動物保護司長江文全說明，現行條文是收容所動物在獸醫師的確認下可以安樂死，包括三種情形，第一是有法定傳染病；第二是重病無法治癒；第三則是嚴重影響人身安全或衛生。

江文全指出，這幾個名詞在現行條文裡面有模糊空間，所以這一次修正，尤其是把「重病無法治癒」部分，進一步將文字明確，這次修正的文字為，生理狀況下已經無法達到自行進食、飲水或排泄的程度。









