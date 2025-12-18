政治中心／綜合報導

總統賴清德今年初主持國安高層會議，面對國安統戰威脅，提出17項因應策略，今天行政院會也拍版通過四項國安修法送立院，包過明定任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰100萬元，現役軍人、公務員涉犯國安罪，可加重其刑2分之1，而且一審有罪，就會暫停發放一半的月退休金。

行政院長卓榮泰：「現役軍人與退除役官兵，違反忠誠義務的行為，擴大喪失請領退休，退職給予權利的適用範圍。」

政院拍板4項國安修法草案，就是要因應，日益嚴重的境外敵對勢力滲透，也回應總統賴清德的17項策略，修法包括現役軍人、公務員，犯國安法可加重其刑2分之1，經判決有期徒刑以上，不須待定讞，即暫停退休給與50%。另外退休軍公教涉犯國安罪，一審有罪就會提前砍半月退金，遺族也適用。

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會拍板4項國安修法。（圖／民視新聞）

國防部法律事務司長吳逸聖：「不盡其應盡之責，而降敵之行為，違反保衛國家安全之忠誠義務，應加重處罰，由一年以上七年以下，提高到三年以上，十年以下有期徒刑。」

不只軍公教，這次也增訂任何人，如果有鼓吹戰爭言論可重罰百萬，以及增訂中間人責任的處罰規範，另外也會針對網際網路內容，涉及鼓吹戰爭言論或危害國家安全的錯假訊息，內政部得逕令服務提供者停止解析或限制接取。不過對此就被外界質疑箝制言論自由。

行政院政委馬永成：「這是根據聯合國公民與政治權利，國際公約第20條第一項的規定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之，人權事務委員會也認為，尚開禁止的措施，與該公約第19條規範之言論自由權，完全相容。」

行政院政委林明昕：「行政裁罰而已並不是刑法，而且它是鼓吹也就是公開，公開的意思，而不是說私下在家裡聊天，或怎麼樣就會有犯罪，所以這個大家也不必做太大的聯想。」

政院拍板「國安法」修法！鼓吹戰爭言論最重罰百萬「2類人可加重其刑」

政院政務委員馬永成表示，修法主要是根據聯合國「公民與政治權利國際公約」第20條第1款規範，任何鼓吹戰爭的宣傳都應以法律加以禁止。（圖／民視新聞）

強調公開鼓吹才觸法，不過修法送立院，就不知道藍白是否再阻擋，政院呼籲不同黨派沒關係，但要同一國，盼各黨團應該盡速審議通過。





