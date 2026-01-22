政院拍板「國民年金法」修正草案 約176萬人可望受惠

衛福部社會保險司長張鈺旋。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院會今（22）日拍板通過「國民年金法」部份條文修正草案，部分條文修正草案，根據衛生福利部的規劃，此次修法重點在於提高國民年金給付標準（基本數直接調高至每月5,000元/6,715元）、放寬排門檻，同時建立即時反映消費者物價指數（CPI）的調整機制（2年內CPI只要成長達3%，隨即調整）共三大重點，預估政府每年將投入約860億元，約176萬人可望受惠。

行政院長卓榮泰裁示，國民年金制度自97年開辦以來，已補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保及農保的國民經濟安全，受到基本保障；這次衛福部檢討修正國民年金法，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求，包括：調高基本保障額度、強化連動CPI調整機制及鬆綁排富門檻，同時刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

廣告 廣告

卓榮泰說，行政院依照顧國民生活、保護弱勢生計及兼顧國家財政三項原則，已經檢討老農津貼及國民年金，提出修法；後續也將在此原則下，檢視連動的各類福利津貼與補助，以建構更完整的福利制度。另外，這次國民年金修法後，所調高之發放額度部分，倘若自今（115）年起實施，所需經費仍要等到中央政府今年度總預算案完成法定程序後，再透過追加預算的方式編列。因此，他也再次籲請立法院，考量民生需求與弱勢福祉，儘速展開總預算審議並給予支持，以落實政府對參加國保在內所有國人的照顧。

衛福部社會保險司長張鈺旋表示，修法提高相關給付金額，其中，老年年金基本保證、遺屬年金及原住民給付，將由現行每月4049元調升至5000元，增幅約23.5%；身心障礙基本保證年金則由5437元提高至6715元。

修法也放寬排富門檻，根據該草案，個人年所得門檻將由現行50萬元提高至60萬元，不動產門檻調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限400萬，該項資產不再列入計算，以避免民眾僅因持有自住房而喪失年金保障資格

此外，為使年金給付更能反映物價的變動、維持實質消費力，未來國民年金基本數調整將不再受限於每4年檢討1次的機制。若2026年調整後2年內消費者物價指數（CPI）累計成長率達3%，就可以馬上啟動即時調整。

同時，卓榮泰也說，這次修法攸關領取國保給付民眾基本的經濟安全與生活保障，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

預計政院今拍板！國民年金給付將提高並即時反應CPI 176萬人可望受惠

1/26起開放16歲以上民眾登記！60萬中籤者可領取500元「運動幣」