政院拍板「國民年金給付增至5千元」 逾176萬人受益

繼上週提出老農津貼修法後，行政院會今（22）日再通過《國民年金法》部分條文修正草案，此次修法內容包括，提高給付、放寬排富門檻、強化連動CPI調整機制，並刪除強制配偶代繳保費及處罰規定。行政院長卓榮泰強調，本次修法攸關領取國保給付民眾基本經濟安全及生活保障，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

老年年金、遺屬年金及原民給付將上調為每月 5,000 元，身心障礙年金則上調為每月6,715元。圖／衛福部提供

提高給付方面，修法後，老年年金、遺屬年金及原民給付將從每月4049元，上調至每月5,000 元，身障基本保證年金則從每月5437元調升至每月6715元，成長幅度達 23.5%，預計有176萬人受益。

放寬排富方面，個人所得從50萬元放寬至60萬元；個人土地及房屋則從500萬元，調升至1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限。強化連動CPI部分，調整後，從每4年依CPI成長率調整改為不受限制，以及115年調整後2年CPI成長率達3%隨即調整。

此次修正也放寬不動產及所得門檻。圖／衛福部提供





修法包括強化連動「消費者物價指數」（CPI）調整機制。圖／衛福部提供





卓揆表示，國民年金制度自97年開辦以來，已補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保及農保之國民經濟安全，受到基本保障；這次衛福部檢討修正「國民年金法」，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求，包括調高基本保障額度、強化連動「消費者物價指數」（CPI）調整機制及鬆綁排富門檻，同時刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

卓揆表示，行政院依照顧國民生活、保護弱勢生計及兼顧國家財政三項原則，已檢討老農津貼及國民年金，提出修法；後續也將在此原則下，檢視連動的各類福利津貼與補助，以建構更完整的福利制度。

另外，卓揆說明，這次國民年金修法後，所調高的發放額度部分，倘若自今（115）年起實施，所需經費需要等到今年度中央政府總預算案完成法定程序後，再透過追加預算方式編列。因此再次籲請立法院，考量民生需求與弱勢福祉，儘速展開總預算案審議並給予支持，以落實政府對參加國保在內所有國人的照顧。



