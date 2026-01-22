政院拍板「國民年金」給付提高至5000元 估176萬人受惠

行政院會今日(22日)拍板通過《國民年金法》部分條文修正草案，將調高給付標準，基本保障數額自原先新台幣4,049元提高到5,000元，身障者基本數額提高至6,715元；另外，放寬排富標準及調整機制將依CPI變動幅度辦理，反映物價水準。衛福部評估，修法後受益人數將超過176萬人。

國民年金現行給付水準長期受外界議論，行政院會今日拍板通過《國民年金法》部分條文修正草案，提高相關年金給付金額。其中，老年年金基本保證、遺屬年金及原住民給付，基本數將由現行每月新台幣4,049元調升至5,000元；身心障礙基本保證年金則由5,437元提高至6,715元，增幅約23.5%，受惠人數預估超過176萬人。

衛福部社保司司長張鈺旋表示，本次修法也同部放寬排富門檻，並同步落實居住正義。修法規劃，個人年所得門檻將由現行50萬元提高至60萬元，個人土地及房屋門檻由500萬調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限400萬元，不再列入計算，以避免民眾僅因持有自住房屋而喪失年金保障的資格。

張鈺旋提到，國民年金制度為每4年依公式以CPI成長率調整，本次修法後不受4年限制，只要每2年CPI成長幅度達3%，即可隨即調整，更即時反映物價水準。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰裁示指出，本次國民年金修法，若調高發放額度自今年(2026年)起實施，所需經費須待今年度總預算案通過後再追加預算，盼立法院盡速審議總預算，李慧芝轉述說：『(原音)倘若自今年起實施，所需的經費需要等到中央政府今年度總預算案完成法定程序之後，再透過追加預算方式來編列，因此在此依然要籲請立法院考量民生需求以及弱勢福祉盡速展開總預算審議並給予支持，落實政府對參加國保在內所有國人的照顧。』

張鈺旋補充，修法後，政府一年投入約860億元預算守護國保民眾，今年將以追加預算169.8億元方式支應，盼透過修法讓國保給付「更升級」，提升民眾感受度。