政院拍板！ 女女同婚、單身女可「人工生殖」

想生小孩不再受限！行政院拍板《人工生殖法》修正草案，除了異性戀夫妻能使用人工生殖，未來也將開放「單身女性」與「女同志伴侶」適用。不過，長期推動代理孕母解禁的民眾黨立委陳昭姿，卻氣得大罵，她說行政院的版本，是對男同志與子宮有病變的女性「棄之不顧」，只想敷衍了事。

行政院院會拍板通過《人工生殖法》修正草案，大幅放寬適用對象。過去僅限於異性戀夫妻，新法將新增兩類適用對象，包括年滿18歲的未婚女性，以及已完成結婚登記的女同性伴侶。

行政院發言人李慧芝說：「修正人工生殖法，是為了尊重女性生育自主權為基本的理念，將未婚女性及同婚女性納入適用對象。」

為了保障權益，草案中也新增「鞏固親子關係」條款，未來只要簽署受術配偶同意書，即便雙方離婚，子女仍具法律上的親子關係。

衛福部國健署長沈靜芬說：「如果是不孕的夫妻、女同性配偶，至少要有一方有健康的生殖細胞。」

對於行政院跨出這一步，身為台灣首位出櫃的女同志議員、台北市議員苗博雅表示贊同。台北市議員苗博雅說：「我覺得是一個好的方向，至少讓這個社會的公約數，這個社會大多數的共識可以先施行，那對於社會來說也是一種進步了。」

然而，行政院版本雖然擴大適用範圍，卻將爭議較大的「代理孕母」脫鉤處理，導致子宮有病變的女性，以及沒有子宮的男同志伴侶，仍被排除在外。男同志黃先生說：「我覺得政府對社會的溝通，可能要做得再更多一點，有一個社會共識之下，當然如果同時能列入男男，跟女女的同志的話，當然是最好的。」

對於行政院版本未納入代理孕母，長期推動代孕法案的民眾黨立委陳昭姿更是火冒三丈，痛批政府違反誠信。民眾黨立委陳昭姿說：「一句話就想敷衍我們嗎？一句話就想敷衍，我們已經研議30年的代孕草案嗎？違反誠信而且嚴重跳票，子宮不管先天後天性的病變，或是男同志的需求，他們都置之不顧，只推出民進黨要的版本。」

陳昭姿強調，草案送進立法院後，在野黨將會聯手，力拚將代理孕母制度一併通過，不會讓部分族群的權益被犧牲。

