政院拍板 性侵案被害人年滿20歲前不計入追訴期

行政院院會今天(29日)通過《刑法》及《刑法施行法》部分條文修正草案，其中為擴大保護性侵害犯罪未成年人被害人的訴訟權利，在刑法第80條第3項修正條文中，增訂延長兒少性侵害犯罪被害人的追訴權時效，明定在被害人年滿20歲以前不算入追訴權期間，並配合修正刑法施行法，就追訴權時效已進行而未完成的情形，也適用新法規定，以充分保障未成年性侵害犯罪被害人。

2006年修法後，性侵兒少追訴權時效雖從20年延長至30年，但修法前發生的案件仍只適用20年時效，一旦超過追訴期就無法追究。民間團體曾指出，許多兒少遭受性侵時，年紀尚輕，若僅20年，根本無法究責，多次呼籲修法。

法務部次長黃謀信說明，此次修法是有鑑於兒少性侵被害人遭侵犯後，可能因權力不對等或身心發展尚未成熟，因而不敢、不能或不知能提出告訴，為保障此類被害人的權益，因此將一般從犯罪成立日起算的追訴權，延至被害人成年後起算。

此外，本次修法也增訂刑中監護制度，刪除感化教育及強制工作規定及鑑於以廣播、電視、電子通訊、網際網路或深偽技術等特定犯罪手段犯罪者，侵害人民的名譽及信用甚大，新增加重處罰規定，以遏止該類犯罪。另提高公然侮辱、誹謗等罪之罰金及刑度，以符合比例原則及罪責相當原則。