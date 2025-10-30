政院拍板 擴大引進移工 設跨國延攬中心

行政院會30日拍板「跨國勞動力精進方案」。圖為越籍移工在桃園機場準備通關入境。新聞示意圖。（本報資料照片）

行政院會30日拍板「跨國勞動力精進方案」，4大重點包含製造業加薪本國勞工增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力、成立跨國勞動力延攬中心，預計在菲律賓設立首站。閣揆卓榮泰指示，除海外延攬中心明年第1季上路外，其餘政策將於明年元月密集實施，適時滾動檢討。

勞動部統計，今年3月底，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業職缺數合計12.7萬筆，各大職類技術人力職缺11.3萬筆；另依國發會推估指出，至2030年製造業人力需求平均每年增加1.9萬人，住宿及餐飲業平均增加1.3萬人。

廣告 廣告

勞動部規畫新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主每為1位本國勞工加薪2000元，就可在3K5級制核配名額外多1位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10％，旅宿業、商港碼頭業可依此方案雇用移工。

此外，開放符合轉任技術人力條件的製造業資深移工，雇主得申請全數留用，等於將核配上限由25％放寬至100％，但移工、外國技術人力及外國專業人才合計仍不得超過總員工50％。

外界擔心加薪2000元幅度恐怕過低，雇主甚至以此為由降低原本薪資調幅，改成3年只加2000元。台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆坦言，確實可能會有部分雇主用加薪2000元取代原本加薪，也有可能會促使部分雇主推升本勞薪資，仍要觀察後續效果。

針對未來會不會開放服務業移工？洪申翰強調，「現在就是開放技術人力」，廣泛服務業會用技術人力為原則，其他行業仍要評估會不會影響本國就業、人力缺口。

勞動部30日也同步揭牌成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，將負責跨國勞動力招募及檢定等事宜，以落實國對直接聘僱，且如旅宿業及商港碼頭業等新開放的外國技術人力更僅限制由該中心引入。

洪申翰表示，首個海外據點規畫於菲律賓設置，盼能夠了解海外勞動力狀況並且加強直聘。勞動力發展署長黃齡玉說，即將於今年召開的台菲會議中將討論此事，至於訓練要與來源國討論。