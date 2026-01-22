政院拍板「攻擊國家基礎建設」列恐怖活動 資助核生化武器擴散可關5年

行政院今天拍板通過資恐防制法修正草案，把攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統納入恐怖活動範圍，同時強化防制資武規範，作為後續刑責與金融制裁依據，以全面提升國家安全防護。（取自行政院官網）





為因應國際資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散風險，行政院今天（22日）拍板通過資恐防制法修正草案，將法案名稱修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，並明確把攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統的行為，列入恐怖活動範圍，同時納入防範大規模毀滅性武器擴散規範，違者可處5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，若出現關閉船隻定位、塗改船名等規避制裁的紅旗行為，可處3年以下有期徒刑、60萬元罰金。法案將函請立法院審議。

法務部指出，近年國際社會日益重視資恐與資武擴風險，加上亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑提出多項建議，促使政府啟動修法。修正草案明確定義「恐怖活動」及「大規模毀滅性武器擴散」，包括攻擊國家關鍵設施、核心系統，以及製造、販賣或轉運核子、化學、生物武器等行為；同時也明定，提供財物、財產上利益或金融服務，均屬資助行為，以補齊現行規範缺口。

對於資助行為，此次修法明確分為三類，第一是資助具體恐怖活動罪，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，不管是為他人或為自己籌資都觸法。第二是資助恐怖份子或恐怖組織罪，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科 500萬元以下罰金。第三是資助受制裁者罪，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

考量資武擴案件常與船舶及進出口有關，草案也將交通部與財政部納入審議會成員，並要求金融機構及指定之非金融事業或人員，負有通報受制裁者資產凍結情形，以及申報疑似資恐或資武擴交易的義務，以補強制度漏洞，提升早期偵測與即時攔阻能力。

在刑責方面，修法重新調整多項罪名構成要件，包括將「資助具體恐怖活動罪」的主觀要件，由明知修正為一般故意，並納入行為人自行籌資供恐怖活動或計畫的情形；「資助恐怖分子或恐怖組織罪」則不再以證明資助財物供特定恐怖活動為必要，著重切斷組織整體運作與後勤支援；另新增「資武擴犯罪」，禁止與遭聯合國安理會制裁、且我國公告禁止或管制貿易的國家或地區從事交易，並對關閉船舶定位系統、塗改船名或識別編號等規避制裁的紅旗行為加重處罰。（責任編輯：卓琦）

