政院拍板！政府撥補及負擔最後支付責任入法明定 保障勞工權益

勞動部長洪申翰。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 為穩定勞工保險基金流量，確保制度穩健運作，行政院會今（20）日通過勞動部擬具的「勞工保險條例第66條、第69條修正草案」，政府撥補為勞工保險基金來源，定明由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之。勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討，將函請立法院審議。

勞動部長洪申翰今天在行政院會後記者會表示，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自109年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，至今已高達5170億，在搭配多元投資下，基金已達1.2兆規模，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。這次修正將政府現行每年撥補的作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾。

廣告 廣告

該法案送請立法院審議後，勞動部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

該案修正要點如下：

一、政府撥補為勞工保險基金來源，定明由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之。

二、勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

感謝營造業者助災後復原 內政部：專案開放聘用移工配額

國民黨稱「一個兩區」超譯 邱垂正：兩岸互不隸屬是客觀事實