政院拍板 棄養寵物最重罰百萬

行政院會8日通過《動物保護法》部分條文修正草案，棄養最高將重罰100萬元。（示意圖，本報資料照片）

行政院會8日通過《動物保護法》部分條文修正草案，修法明定，飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養，從最重15萬元以下罰鍰，調整為100萬元以下罰鍰；此外，對於嚴重虐待動物之行為，刑度也提高為6月以上、5年以下有期徒刑。

《動保法》修正草案重點，包含提升動物收容品質、加強飼主責任、強化動物保護、特定寵物業管理強化、動物保護檢查員執法權限強化等5面向，增加虐待、虐殺致死等刑責，行政院會昨通過院版修正草案，將送立法院併案審查。

草案明定，為避免飼主無正當理由棄養寵物，未來，寵物送交動物收容處所，應符合一定條件，即必須與收容所人員完成面對面交付程序。農業部說明，過往多次發生直接把寵物丟在門口的情況，因此，修法將飼主不擬續養的行政程序明確化，倘若未滿足法定條件，則視為棄養。

且為避免直轄市或縣市主管機關於調查動物保護案件時，飼主屢以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養事實，規避稽查、取締，修正草案規範，寵物遺失時，應於遺失事實發生次日起5日內，申報遺失；屆期未申報者，除非有受傷、住院等正當理由，否則也視為棄養動物。若飼主任意棄養，罰則從原先處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，提高至可處10萬元以上100萬元罰鍰。

在強化動物保護嚇阻虐待動物部分，草案提高重大虐待行為的刑度，對故意宰殺或虐待、傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，刑度提高為6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金；若以藥物、槍械、暴力或其他凌虐方式犯前述罪行者，得加重其刑至二分之一。

對於動物收容所精進部分，草案規範，中央主管機關動物收容處所應定期評鑑，並公布評鑑結果，同時調整原先收容所安樂死條件文字模糊地帶，明定為經獸醫師檢查有下列情形之一，包含患有法定動物傳染病；生理狀態已達無法自行進食、飲水或排泄的程度；嚴重影響動物或人員的健康安全，將動物收容所安樂死的條件文字明確化。

關懷生命協會理事長吳宗憲肯定此次修法對於棄養、虐待等方面的加強稽查，與裁罰加重，不僅有助於發揮法律應有的嚇阻效果，也符合社會期待。不過，台灣愛兔協會公共事務組長林樵提到，避免動物被作為遊戲贈品的「夜市條款」，未納入此次院版當中，有些可惜。