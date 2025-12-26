政院拍板「立委赴陸須經許可」 陳玉珍轟：民進黨打定主意要打仗嗎？

國民黨立委翁曉玲等7人日前到大陸廈門參加活動，行政院會今（26）日通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，新增納入立法委員赴陸須經許可。國民黨立委陳玉珍批評，民進黨是打定主意，想要打仗嗎？

國民黨立委陳玉珍。（圖／中天新聞）

陳玉珍今日在立法院受訪時表示，現在兩岸關係是兵凶戰危，而且也是冰凍三尺了，各界應該要與大陸有更多的了解，只有更多的交流才能帶來善意，但是現在的政府滿腦子都是用「意識形態」治國，例如年輕人喜歡的小紅書，不少人喜歡在上面看美妝和旅遊，政府就是怕年輕人愈了解大陸，就會發現和民進黨宣傳的完全不一樣，現在用打詐的理由禁止小紅書，明明臉書也很多詐騙，這不是執政黨應有的態度。

廣告 廣告

陳玉珍不客氣地說，民進黨不但不讓民眾去大陸，現在連立委、公務員、鄉鎮市民代表等，甚至包括社會各階層的人也不行，下一步會不會是能否去歐洲由政府決定，政府有這麼大的權力來限制老百姓的行動自由嗎？何況這些人都不是真正可以掌管、接觸到國家機密，真正能接觸國家機密不就是國安會嗎？

行政院會後記者會。 （圖／中天新聞）

陳玉珍質疑，國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長期間發生機要洩密案，為何吳釗燮還能留任？還有那位何姓秘書，這些人就沒被限制去大陸嗎？她要奉勸執政黨，多花點心思去做照顧民生、福國利民的事情，少一點意識形態。民意代表是百姓選出來的，倘若做得不好、覺得會出賣國家，自然會趕他下台，不勞政府每天在想這些限制人民權益的事情。

陳玉珍認為，民眾和大陸往來，交流愈多就會愈了解，也會更加安全，同時讓多大陸民眾來台澎金馬旅遊，讓彼此多相互了解，可以累積更多善意。

國安會秘書長吳釗燮。（資料照／中天新聞）

陳玉珍還反問，「民進黨是打定主意，想要打仗嗎？」兩岸要多交由，才會知道對岸到底在想什麼、對岸老百姓在想什麼，也藉由他們的民意來影響影響整個社會的氛圍。

延伸閱讀

綠台南初選民調滿天飛！陳亭妃盼公平 林俊憲酸：被追近就跳腳

影/政院通過修法「消滅我國主權言論將開罰」 陳鳳馨批：讓人民心中設立一個警總

被罵「求官」他喊冤！邱建富：我是為了捍衛制度才站出來