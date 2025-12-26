政院拍板 立委、公務員赴陸須經許可

行政院會26日通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴大陸將採全面許可制、立委納入赴陸前應經審查會審查許可對象、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露，並擴大規範曾任指標性職務人員禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動，否則將面臨最高1千萬元罰鍰。在野痛批共諜都在府院黨卻要限制民代「合理嗎？」揚言不會排案審查。

行政院長卓榮泰昨表示，賴清德總統今年3月13日就台灣當前所面臨的國安五大威脅提出17項因應策略，行政院隨即進行全面檢視，已盤點20部法律需要立法或修法，相關計畫與行政措施總計超過120項，均持續推動中。

廣告 廣告

民選公職 須揭露接觸對象事由

據指出，行政院已提出《資通安全管理法》、《產業創新條例》、海纜七法、《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》、《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》等修正案。政委林明昕表示，17項策略當中有關修法部分，大概只剩軍事審判這一塊還在研議。

此次《兩岸人民關係條例》修正草案將10職等、警監4階以下未涉密人員赴陸從不用許可，改成須經所屬機關許可；另將立委、退離職未滿3年之縣市長，以及核定國家機密、辦理國家機密事項業務，或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員，納入赴陸前應經審查會審查許可人員。

草案也新增，民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台後須將時間、地點、事由、過程公開揭露，未提供或提供不實，處2萬元以上10萬元以下罰鍰。陸委會主委邱垂正說明，所謂民選公職人員包括村里長、地方縣市議員乃至立委；相關細部規定與辦法，將授權內政部擬定。

前正副總統 禁赴矮化主權活動

此外，草案增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與之校級軍官，禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權的活動，違者停止或剝奪月退除給與，無月退者處200萬元以上1000萬元以下罰鍰。

由於前總統馬英九過去曾赴陸參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」、海峽論壇等活動，未來是否禁止？邱垂正表示，過去都會由審議小組判斷，屆時若有人檢舉，會召開審議小組，客觀審視是否違法。不過，林明昕說，馬英九去西安，「看起來對國家尊嚴沒有什麼消滅，這應該沒有問題」，強調即便修法通過了，也不會溯及既往。

藍白強烈不滿 批共諜都在政府

政院版曝光後，引發在野強烈不滿。國民黨主席鄭麗文直言，這是非常嚴重的違憲，侵犯了人民的遷徙自由、人身自由，去哪裡還要賴政府同意，憑什麼決定？民選的民意代表可以被限制嗎？國際社會都希望兩岸交流對話，政府已經是死局，連民意代表也要限制。她反問賴清德在怕什麼？為什麼兩岸一定要兵凶戰危呢？當賴清德政權有威脅時，2028大選恐怕也會被賴清德沒收。

藍委牛煦庭批評，現在抓到的共諜都是政府官員，哪個跟國會有關係？府院黨都是共諜卻限制民意代表合理嗎？他更撂話，民進黨一定會以此法案施壓在野黨排案，否則就抹黑成親中，但在野就是不會排案。白委林國成也批，共諜都在民進黨、外交部跟國安會，「跟立委有什麼關係」，立院跟行政院是平行的憲政機關，「底線是立委跟立法院報備」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，禮失而求諸野，立院自己不定行政院幫忙定，這也是立院自找的。