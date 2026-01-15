政院拍板「老農津貼」加碼至1萬元 排富條款同步放寬

行政院院會今日(15日)通過《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修正草案，將老農津貼發放額度從現行每月新台幣8,110元調高至1萬元，並修正排富標準，以回應長期物價上漲、改善老年農民生活保障。

考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以支應基本生活所需，行政院會今日拍板《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修正草案，將老農津貼發放額度從現行每月新台幣8,110元調高至1萬元，並修正排富標準，除農業所得外，個人綜所稅從現行50萬調高至60萬元、土地及房屋價值1,025萬元，預計將有超過53萬名老年農民受惠。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰裁示指出，老農津貼相當於退休農民的老年給付，此次修法在考量生活成本、中央財政負擔能力及各項社會福利衡平性的前提下，調高發放額度並新增消費者物價指數連動調整機制，同時放寬排富標準，肯定農民對糧食安全與國家發展的貢獻。他說：『(原音)這次修法，調高發放額度為每人每月1萬元，同時因應物價上調，強化保障，新增了CPI指數達到3%的調整機制，以及放寬現行排富標準，肯定農民對糧食安全以及國家發展的貢獻與價值，落實照顧農民的老年生活 』

卓榮泰表示，與本案具關聯性的國民年金及其他福利津貼，行政院將秉持「照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政」三項原則，逐一檢討，並呼籲立法院儘速完成修法程序，而後續所需經費，須待立法院完成追加預算與總預算審議後正式實施。

農業部農民輔導司代理司長陳怡任表示，現行排富標準自2013年實施至今已超過13年未調整，期間土地公告現值累計上漲約64.78%，CPI上漲約15.96%，與現行門檻出現明顯落差。統計顯示，2013年至2024年間，約有1萬4千餘名農民因排富標準受影響而無法請領津貼。

他表示，本次修法明定，老農津貼將於115年起調升至每月1萬元，調幅約23%，並新增兩套機制：其一，發放額度與排富標準每4年定期檢討一次；其二，若調整後兩年內CPI累計成長超過3%，須啟動提前檢討，以因應短期物價波動。

農業部次長胡忠一補充，截至去年10月底超過52.9萬人符合領取資格計算，約需增加120億元預算；現行排富門檻排除1萬4,505人，排富條件修正後約有7,654人可納入領取資格，須增加9億元，總計將增加政府預算約129億元。(編輯：宋皖媛)



農業部次長胡忠一。(鄭佑漢 攝)