政院拍板 農退儲金修法 政府負擔6成

行政院院會11日通過農業部擬具《農民退休儲金條例》第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行5成調降為4成，以提升農民參與農退儲金的意願，保障老年經濟生活。農業部說，若提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農退儲金自民國110年1月1日起推動，現行規定以提繳最低工資1％至10％為標準，由農民選擇提繳比率，政府也按月提繳相同額度，等同雙邊各負擔50％；參與退休儲金的農民，不見得要具備農保，凡未滿65 歲、未領取社會保險老年給付者即可參加。據農業部報告，截至今年10月底，參與農退儲金約11萬人。

農業部指出，考量農民的儲蓄能力及各種職業退休保障水準的衡平性，在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例從現行各50％，改為農民40％、政府60％，減輕農民負擔之際，也維持目前農民退休金的水準。

若以115年最低工資2萬9500元、每月提繳10％試算，未來農民、政府負擔比例改為4比6後，農民每月提撥金額從2950元降至2360元，政府負擔則從2950元增至3540元，每月提繳金額合計維持5900元。若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬6834元，相關儲蓄保障不變，仍月領2萬8692元。

農業部強調，調整分擔比例是為實質支持及鼓勵農民的儲蓄養老意願，減輕農民經濟負擔，進一步擴大農退儲金覆蓋率，期盼透過更完善的社會安全網，讓所有實際從農者安居樂業，也吸引更多青年投入農業。

行政院副院長鄭麗君裁示，本案送立院審議後，請農業部積極與立院朝野黨團溝通協調，早日完成修法。

據悉，目前朝野立委提出《農退儲金條例》修正草案有4個版本，分由藍委謝衣鳯等16人、綠委郭國文等17人、綠委蔡易餘等20人及綠委陳亭妃等19人提出，其中謝、郭版都將原規定「政府按月提繳相同金額」提高為1.5倍，意即農民月繳相同金額下，未來可領回更多儲金；蔡、陳版與政院版相同，意即農民月繳金打8折、保障不變。