政院拍板！開放旅宿、碼頭移工「本國勞工加薪2000」

行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部「跨國勞動力精進方案」報告後表示，面對本國勞動力持續趨減，政府除提高國內勞動參與率、勞工薪資及就業條件外，同時也須解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。

行政院召開院會後記者會。（圖/行政院提供）

勞動部表示，為改善產業反映勞動力不足之缺工及國人低薪問題，暨面臨國際上對於跨國勞動力推動公平招募趨勢，提出國家整體勞動政策，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下，規劃四大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題。

勞動部指出，我國正面臨人口老化及少子化，且已進入超高齡社會，因勞動人口減少，導致各產業紛紛反映勞動力不足。與此同時，我國勞工亦面臨低薪問題，其中服務業的低薪勞工佔比較高，各界也相當關注改善缺工及低薪議題。

勞動部長洪申翰。（圖/行政院提供）

勞動部說明，為了鼓勵企業提升本國勞工薪資與就業條件，避免低薪定錨現象，同時積極向外延攬運用跨國勞動力來協助產業解決缺工問題，以兼顧產業用人需求並建立勞資雙贏機制。勞動部進一步指出四大方案如下：製造業加薪本國勞工增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、強化政府效能。

面對移工公平招募國際趨勢，勞動部強調，將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱；另將增設直聘服務據點，整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主相關服務，以提升公共服務品質。勞動部表示，面臨缺工及低薪挑戰，政府及企業應共同努力，輔導並引導企業優化勞動條件，以利提升國人薪資待遇、補實勞動力。

圖行政院提供。

卓榮泰在會中裁示，本案後續推動除海外延攬中心於明（2026）年第1季上路之外，其餘政策將於明年元月密集實施，並適時滾動檢討，請勞動部、經濟部及交通部與社會各界說明，化解可能疑慮，讓外界瞭解政府解決產業缺工及保障勞動權益的積極作為，共同促進國家經濟發展、提升國家競爭力。

在會後記者會上，有記者詢問旅宿業開放移工部分，其中旅宿業所屬工作場所是否餐飲包含在內？勞動部長洪申翰則回應，旅宿業相關附屬工作場所裡面有餐廳的話，就有包含在這裡面，前提是旅宿業裡面的附屬場所。

至於薪資門檻部分有無明確規範？洪申翰表示，外國技術人力開放最重要的是要有薪資門檻、還有語言、技能的要求。薪資門檻基本不同行業，會訂定不同薪資門檻，訂定原則首先會參考行業別客觀統計薪資數據，其次不應影響國人薪資條件，最後會和事業目的主管機關做相關討論，在這原則上來訂定薪資門檻。

此外，對於現行旅宿業就有開放外國實習生，是否也包含在銜接久用留才方案中，洪申翰說，勞動部會跟目的事業主管機關討論大家的勞動權益，希望在勞動權益上也要符合一定規範的要求。其次，他認為這些外國籍學生在台灣也待一段時間，對工作場所有一定的孰悉，也熟悉台灣語言，所以其實是勞動部希望能銜接上外國技術人力的來源，但一樣也要符合薪資的門檻、語言或是技等部分。

