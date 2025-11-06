政院拍板「4年投百億」帶動國旅 創造1226億產值

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院會6日通過 「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」，115年至118年將投入100.14億元，以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力之觀光地標軸線。交通部觀光署強調，預期所帶動的國旅效益可以增加10％的旅遊人次，創造觀光產值可達1,226億元。

行政院長卓榮泰今日在行政院會聽取交通部「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫（115-118年）」報告後指出，台灣同時位於北回歸線，及歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊交界處，在地形及生態多樣性上，極具觀光價值。

卓榮泰表示，因此在行銷規劃上應結合歷史人文，透過宣傳在地故事，創造高文化價值景點，同時將地形及氣候因素納入考量，針對不同國家地區的旅客需求及習慣，擬定宣傳策略，並運用APP智慧系統提供海外遊客及時、友善的旅遊資訊。

卓榮泰指示，請交通部、環境部、文化部共同努力，做到「讓城市有傳說、讓人物有故事、讓軸線有生態、讓海岸都是我們的資源」四大目標。卓也指示交通部觀光署加速推動本計畫，務必於116年前完成「嘉義」、「澎湖與南灣」（包含台南、高雄、屏東及臺東），以及「花蓮、玉里」三部曲，並於117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力之觀光地標軸線。

根據交通部觀光署規劃，此計畫是以「北回之巔」和「微笑南灣」為兩大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。

觀光數指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，2027年前完成第一階段亮點建設，2028年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力之觀光地標軸線。

觀光署副署長黃勢芳表示，除了此次推動的短期計畫外，後續也將啟動中期方案，重點將放在旅遊設施改善與整體品質提升。消費面部分，政府將研議鼓勵企業辦理國內員工旅遊，並提供相關獎勵措施，預計最快於2026年推出。

黃勢芳指出，觀光署也將與外貿協會合作，推動結合商務與旅遊的「商務型旅遊」模式，鼓勵海外台商來台洽公同時規畫旅遊行程，相關獎勵方案也在規劃中。他強調，商務兼旅遊將是明年國旅推動的發展重點之一，希望藉此帶動更多國內旅遊動能。

