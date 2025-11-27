【政院拍板1.25兆國防特別條例草案】卓揆要求達3目標 落實國防策略推動

記者陳彥陵／臺北報導

行政院會昨日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入新臺幣1.25兆元經費，籌建關鍵戰力，行政院長卓榮泰要求國防部加速建軍期程，以利整體策略推動。國防部長顧立雄則說明，軍購案規劃已經跟美國完成初步的協調，包含項目、數量、報價及交運期程等，待完成程序後將適時對外說明。

行政院會通過國防部擬具規模新臺幣1.25兆元、於2026年至2033年間執行的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將送立法院審議。卓揆會中要求國防部達到「優化裝備、加速建軍期程、落實防弊跟防止交貨延宕」3個目標，同時訂定「國防及軍工產業發展行動方案」，以利落實策略推動。

國防部戰規司司長黃文啟中將於會後記者會說明預算規劃時表示，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」等7類，期爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

遵循財政規範 預算滾動編列

財政部次長李慶華解釋，特別條例草案規範，債限不受《公共債務法》第5條第7項規定，但是整體計畫期間還是受到流量上限15%的限制，未來編列預算時，會遵從《公共債務法》及相關預算編列規定。主計總處副主計長陳慧娟也說明，後續要移用歲計賸餘或是舉債，將視計畫期間的歲計賸餘狀況而定，會滾動處理。

臺美就軍購項目進行初步協調

此外，媒體詢問國防武器裝備採購具體項目，顧部長表示，此次匡列的特別預算中，包括軍購、商購及自製，而對美軍購是重要的採購項目之一，臺美已就軍購項目規劃進行初步協調，並獲得美國國防部安全合作局（DSCA）正式提供採購項目、數量、報價及交運期程等，說明美方確實有供售意願；由於案項仍在美方審查中，在尚未完成知會國會程序前，國防部援例不會公開，日後等完成程序後將適時對外說明。

卓揆要求國防部加速建軍期程，以利整體策略推動。（記者陳彥陵攝）

顧部長出席行政院會會後記者會，說明臺美雙方軍購協調狀況。（記者陳彥陵攝）