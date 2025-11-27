政院拍板1.25兆國防特別預算草案 7大戰備升級目標一次看

總統賴清德26日召開國安高層會議，並拍板研擬兩項國安行動方案，其中一項內容為在未來8年編列1.25兆國防特別預算。行政院27日宣布，已通過由國防部提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，共將編列上限1.25兆元特別預算，在未來8年、即2026至2033年期間，籌獲符合防衛作戰所需的武器裝備，以應對中國灰色地帶襲擾與軍事作戰等新興威脅，後續將送交立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，國防部會針對相關特別預算詳實編列，並強調近期中共持續進行各種形式侵擾，政府此時此刻更應提高自我防備能力，呼籲各界應拋棄政黨成見，以國家與人民為念。

根據國防部提出的特別條例與預算規劃，重點為打造台灣之盾、非紅供應鏈，並加速擊殺鏈等7大目標。

一、空中重層攔截網：透過籌獲各類型防空、反彈道飛彈，協同現有愛國者飛彈系統，提升攔截遠程變軌導彈的機率，打造多層次防空系統。

二、強化指管與決策輔助：升級「指管通電網情監偵（C5ISR）系統」，導入AI輔助情報決策模組，達到共享戰場情資目標。

三、建立多層次削弱能力：籌獲精準火砲、人攜及車載反裝甲飛彈，藉此精簡人力、擊毀各類戰甲車。

四、強化遠程精準打擊：籌獲遠程精準飛彈與火箭，反制敵人遠程火力，並阻止其登島企圖。

五、強化作戰韌性：籌獲監偵無人機、攻擊無人機和無人艇，發揮提早預警能力與不對稱戰力，縮短作戰反應時間。

六、提升軍備量能：增加軍備產能與戰備彈藥屯儲，擴充產線、降低外購比例，同時加速獲得台美共同研發與採購的裝備及系統。

七、國防帶動經濟效益：預估創造逾4000億產值、9萬名以上工作機會。

