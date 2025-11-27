政院拍板1.25兆軍購特別條例 顧立雄：已與美方初步確認軍購品項及期程

記者盧素梅／台北報導

行政院會今（27）日討論通過，國防部擬具「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間，暫匡列投入新台幣1.25兆經費。國防部長顧立雄指出，就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願。

行政院會今聽取國防部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部說明，為因應中共軍事威脅型態陡升，賴清德總統今年2月國家安全會議指示「國防預算逐年成長至 GDP3％，以編列特別預算為優先。」國防部為達成政策目標，已規劃自115年至122年辦理強化防衛韌性及不對 稱戰力計畫特別預算採購，並獲總統同意在案，爰擬具 「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，請核轉立法院審議。

國防部表示，當前我國正面臨嚴峻的安全挑戰，中共襲擾樣態日趨多元，也壓縮我預警時間，面對威脅，國軍奠基於過去10年穩定的國防預算成長，以及建軍備戰成果，規劃於2026年起編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，區分8年籌獲符合防衛作戰實需的武器裝備，以展現強烈自我防衛決心。

國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026-2033年，預算上限暫匡新台幣1兆2,500億元，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

國防部長顧立雄今（27）日出席院會後記者會。（圖／行政院提供）

國防部說明，本次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造台灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」三大特色，期能達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」及「國防帶動經濟效益」七大目標，以強化國防力量，對抗威權擴張。

國防部並說明，國防要能夠帶動經濟效益，本次特別預算投資，預估可望創造4000億產值、帶來9萬名以上的工作機會，讓在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。

顧立雄在院會後記者會指出，有關這次的特別預算，包括軍購、商購跟自製的方式，其中對美軍購的案項當然是重要採購項目，「就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願」。



顧立雄並指出，現在因為軍購案案項還在美方內部審查中，在還沒完成知會國會之前，援例是不對外公開。若美國國防部完成知會其國會後，我國防部會再適時對外說明。顧強調，雙方在規劃過程中是一直有再進行磋商。

