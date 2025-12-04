政院拍板116年起全面禁廚餘養豬 轉型飼料養豬

（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院會今天通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限至民國115年12月31日為止，116年起全面轉型飼料養豬，但也提供豬農一年轉型緩衝期，並將給予選擇直接轉型飼料養的豬農，兩倍的飼料補助金。

行政院會今天通過農業部與環境部報告的「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，根據農業部報告，政府將全面禁用廚餘養豬，但也訂出緩衝期，也就是115年為最後一年轉型最後期限，開放有條件廚餘直至明年12月31日為止。

廣告 廣告

緩衝期間，豬農可以有條件使用廚餘養豬，包含必須獲地方政府同意、完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，且經跨部會聯合檢查合格，但使用的廚餘只能為事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，禁止使用家戶廚餘。

為鼓勵豬農轉型，農業部也分兩大類祭出補助，緩衝期間就直接轉型飼料養豬者，將提供轉型飼料補助，每頭豬新台幣3600元；二，依飼養規模每場補助30萬元至300萬元不等；三，提供金融支持，提供提升畜禽產業經營貸款、青壯年農民從農貸款、農民經營及產銷班貸款等專案農貸的貸款利息補助，利息補助期間於補助額度內免收保證手續費。

此外，緩衝期間依規使用蒸煮廚餘的業者，仍有轉型飼料補助，但減半為每頭豬1800元，其餘補助與立即轉型使用飼料養豬的業者相同。農業部說，主要是為鼓勵廚餘養豬場儘速轉型，因此增加誘因並考量公平性，才會提供「立即轉型使用飼料者」較高補助轉型金額。

對於餵養廚餘黑豬產業，農業部說，將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會中指示，環境部及農業部應協助地方政府，透過嚴謹的管控機制還有科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘的要符合規範，且廚餘養豬須落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒的威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面的禁養之後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫以及環保的雙重目標。

卓榮泰也要求，農業部應全力推動轉型輔導措施，透過飼料的補助、飼餵設備的補助，還有必要的技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並且確保全台轉型的最後期限會在明年12月31日如期完成。（編輯：謝佳珍）1141204