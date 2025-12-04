政院拍板116年起全面禁止廚餘養豬 訂一年緩衝期轉型飼料養豬

行政院會今天通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，民國116年起將全面禁止廚餘養豬，並訂立一年緩衝期，期間豬農仍可使用事業廚餘養豬，期限至明年12月31日。農業部為鼓勵豬農盡速轉型，祭出補助措施，緩衝期內直接轉型飼料養豬的豬農，可獲每頭豬新台幣3600元飼料補助費；期間內仍使用廚餘的業者，補助減半為每頭豬1800元。

行政院發言人李慧芝（中）4日上午主持行政院會後記者會，並轉述行政院長卓榮泰於會中裁示內容。（中央社）

行政院會今天通過農業部與環境部報告的「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，根據農業部報告，政府將全面禁止廚餘養豬，但也訂立一年緩衝期，115年為轉型最後期限，開放有條件使用廚餘養豬至明年12月31日為止。

廣告 廣告

緩衝期間，豬農可以有條件使用廚餘養豬，包含必須獲地方政府同意、完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，且經跨部會聯合檢查合格；不過，豬農使用的廚餘只能是事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，禁止使用家戶廚餘。

為鼓勵豬農轉型，農業部也祭出補助，緩衝期間直接轉型飼料養豬者，將補助轉型飼料，每頭豬新台幣3600元；依飼養規模每場補助30萬元至300萬元不等；提供金融支持，提升畜禽產業經營貸款、青壯年農民從農貸款、農民經營及產銷班貸款等專案農貸的貸款利息補助，利息補助期間，於補助額度內免收保證手續費。

此外，緩衝期間依規使用蒸煮廚餘的業者，仍有轉型飼料補助，但減半為每頭豬1800元，其餘補助與立即轉型使用飼料養豬的業者相同。農業部表示，主要是為鼓勵廚餘養豬場盡速轉型，因此增加誘因，並考量公平性，才會提供「立即轉型使用飼料者」較高補助金額。

對於餵養廚餘黑豬產業，農業部說，將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中指示，環境部及農業部應協助地方政府，透過嚴謹的管控機制還有科技工具，確保轉型期間內使用事業廚餘必須符合規範，且廚餘養豬須落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒的威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，銜接未來全面禁養，妥善去化處理廚餘，達到兼顧防疫以及環保的雙重目標。

卓榮泰也要求，農業部應全力推動轉型輔導措施，透過補助飼料及飼餵設備，還有必要的技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型，並確保全台轉型的最後期限為明年12月31日，如期完成。