政院拍板2027年起全面禁廚餘養豬 設1年緩衝期輔導農民轉型

台中日前爆發全台首例非洲豬瘟疫情，用於養豬的廚餘被認定為染疫源頭，引發是否應全面禁止廚餘養豬討論。行政院今日於院會後記者會上正式宣布，將自2027年起全面禁止廚餘養豬，並給予豬農1年轉型期至明年12月31日為止，各縣市政府也可自行公告提早禁止廚餘養豬。

農業部指出，在轉型緩衝期間，豬農需符合「加強監控、落實稽查、法令完備」等3要件，並經所在地方政府同意，才可繼續使用廚餘養豬；可使用的廚餘則僅限事業廚餘、動物性廢渣及屠宰下腳料，禁止使用家戶廚餘。

農業部並強調，轉型緩衝期需要地方政府配合，加強監控與落實稽查，以避免仍使用廚餘的養豬戶違規；農業部與環境部的相關單位則須完備相關法令；農業部也會提供轉型飼料與餵飼設備補助，以輔導養豬場轉型。



（圖／行政院）

為鼓勵豬農轉型，農業部也提出多種補助方案，在飼料補助方面，若業者在明年1月31日前就決定不再使用廚餘養豬，將會提供每頭豬3600元的轉型飼料補助；若在緩衝期間仍依規定使用廚餘養豬業者，則轉型飼料補助減半為每頭豬1800元，以鼓勵業者儘速轉型。

此外，餵食飼料設備也會依業者規模不同，提供每座養豬場30至300萬元補助；政府金融支持措施則包括提升畜禽產業經營貸款、青壯年農民從農貸款、農民經營及產銷班貸款等專案農貸利息補助等。

至於業者轉型飼料養豬後可能面臨成本上升，農業部長陳駿季表示，黑豬過去多以成本較低的廚餘養育為主，轉型為飼料餵養後，短期內成本勢必會上升，但中央會提供專案輔導措施、研發專用黑豬飼料縮短飼養期等，讓後端售價可以支撐業者。





