政院拍板2027年起全面禁廚餘養豬 轉型期給予飼料補助

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院會今天拍板通過2027年全面禁用廚餘養豬，農業部表示，明年起一年為轉型期，僅開放使用事業廚餘，廚餘養豬戶設置溫度與影像監視系統，使用裝設GPS車輛載運廚餘，地方政府可提前禁止；農業部也祭出補助措施，緩衝期內直接轉型飼料養豬的豬農，可獲每頭豬3600元飼料補助費；期間內仍使用廚餘的業者，補助減半為每頭豬1800元。

農業部表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬的全國轉型最後期限明訂為2026年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。此外，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型之實務。

農業部表示，欲在轉型期間繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於2027年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

農業部指出，在明年一年轉型期間，若經地方政府同意，並符合「加強監控、落實稽查、法令完備」三要件，即可有條件使用廚餘養豬。廚餘養豬戶須完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，在經跨部會聯合檢查合格，得於明年元旦起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，家戶廚餘基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部指出，提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

為鼓勵豬農轉型，農業部祭出補助，緩衝期間就直接轉型飼料養豬者，將提供轉型飼料補助，每頭豬新台幣3600元；二，依飼養規模每場補助30萬元至300萬元不等；三，提供金融支持，提供提升畜禽產業經營貸款、青壯年農民從農貸款、農民經營及產銷班貸款等專案農貸的貸款利息補助，利息補助期間於補助額度內免收保證手續費。

此外，緩衝期間依規使用蒸煮廚餘的業者，仍有轉型飼料補助，但減半為每頭豬1800元，其餘補助與立即轉型使用飼料養豬的業者相同。農業部強調，主要是為鼓勵廚餘養豬場儘速轉型，因此增加誘因並考量公平性，才會提供「立即轉型使用飼料者」較高補助轉型金額。

針對黑豬產業，農業部將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，做為廚餘替代使用；大黑豬飼養期可從1年縮短為9個月；土黑豬飼養期可從15個月降至13.5個月。日增重與飼料轉換率均有改善，且不影響豬肉的肉質及風味。

