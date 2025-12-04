政院拍板2027年起全面禁廚餘養豬 農業部將協助廚餘養豬業者轉型

行政院院會今日討論後決定，明(2026)年12月31日為廚餘養豬最後期限。楊文琪攝



因台中爆發非洲豬瘟，病毒來自未完全蒸煮的廚餘，為降低再次爆發的風險，包括養豬協會和立委都要求盡快全面禁止廚餘養豬，但考量龐大的廚餘無法立刻處理，行政院院會今(12/4)日討論後決定，明(2026)年12月31日為廚餘養豬最後期限，在期限前各縣市可自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型之實務。

農業部今日於院會中進行「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，農業部指出，欲在轉型期間繼續使用廚餘的養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於明年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

農業部統計，目前全台有5400多家養豬場，廚餘養豬約400多家。為鼓勵廚餘養豬戶加速轉型，農業部規劃立即要轉型的豬農，今年底前提出申請，提供飼料補助每頭3600元，2026年申請每頭補助減半為1800元。

行政院長卓榮泰於院會中指示要達到4項要求，包括防疫、去化無虞、輔導轉型和循環利用。他請環境部及農業部協助地方政府，透過嚴謹的管控機制和科技技術等工具，確保轉型期間使用事業廚餘等要符合規範，而廚餘養豬要落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒的威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養之後廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫及環保的雙重目標。

另外，卓榮泰也請農業部全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助和必要的技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型的最後期限2026年12月31日能如期完成。

卓榮泰請環境部朝堆肥化、能源化和黑水虻等再利用方式，推動、督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動設置生質能源，還有高效的堆肥以及黑水虻的廚餘再利用設施，確保家戶與事業廚餘都能夠妥善再利用，而在過渡時期如果仍有廚餘需要進入焚化廠處理，也請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化爐戴奧辛的檢測。

此外，卓榮泰請教育部、衛福部、農業部及環境部，協力規劃推廣惜食教育宣導，減少食物浪費，並從源頭開始進行廚餘減量。卓榮泰也特別拜託各縣市政府，希望能夠合力面對未來可能的焚化廠歲修或焚化廠突然發生狀況，發揮區域聯防的功能，共同面對各項後續工作。

