政院拍板2027年起全面禁廚餘養豬 「1年緩衝」給予飼料補助

政院拍板2027年起全面禁廚餘養豬。（圖：資料照）

行政院會今天（4日）通過2027年全面禁用廚餘養豬的政策，農業部宣布從明年起啟動一年的轉型期，期間僅允許使用「事業廚餘」。只要是繼續以廚餘餵豬的農戶，須完成蒸煮設備與影像監控設施，並確保運輸廚餘的車輛安裝GPS，另外地方政府也可依自身條件提前公告禁用。為協助業者轉型，農業部祭出多項補助，若農民直接改用飼料養豬，每頭豬將可獲得3600元補助；仍使用廚餘者則補助減半為1800元。

農業部指出，為降低非洲豬瘟傳入風險，全國廚餘養豬最終期限訂於2026年12月31日，並同步推動各項輔導措施。地方政府可因應廚餘處理方式、養豬量能與防疫規劃，提前宣布停止廚餘養豬。在轉型期間，如果豬場希望繼續使用廚餘，需先取得地方政府同意，完成蒸煮溫度系統、影像監視設備及GPS運輸車輛等條件，通過跨部會聯合檢查後，才能在2027年起餵飼符合規範的事業廚餘、屠宰場下腳料與動物性廢渣；至於家戶廚餘則基於高風險因素全面禁止。

另外，為了協助產業加速脫離廚餘依賴，農業部提供飼料補助、設備補助與金融貸款利息補助等方案，鼓勵業者轉向飼料養豬，以強化防疫與提升生產效率。緩衝期內完全轉型者補助最高，每頭豬可領3600元；依規使用蒸煮廚餘者則為1800元。