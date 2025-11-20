政院拍版提高鳳凰颱風救助 災損慰助金最高10萬元

行政院長卓榮泰主持行政院院會。行政院提供



行政院長卓榮泰今(11/20)日於行政院會聽取災害防救辦公室報告「鳳凰颱風災害救（協）助事項」，針對廣大的受災淹水戶，中央啟動分級的專案慰助機制，有災損的民眾最高可獲10萬元慰助金。卓榮泰請經濟部依地方政府實際勘定淹水戶數，以最快速度發放慰助金。

針對本次專案提高救助事項，卓榮泰指出，在淹水救助方面，除原有補助規定之外，新增3項發給補助，包括：淹水達30公分發給1萬元；50公分以上且有財損證明，在原有2萬元之外，特別加發3萬元；100公分以上且有財損證明，在原有2萬元之外，特別加發8萬元。

廣告 廣告

在企業與商家援助方面，卓榮泰請經濟部落實新增的災害復工貸款及原有貸款利息補貼，以及商家器具修繕救援金，確保地方經濟活動能夠正常恢復；至於農業損失、醫療協助、原住民扶助等各方面，請農業部、衛生福利部及原住民族委員會依據各項現有補助規定從速落實執行。

在經費支應方面，災防辦指出，專案加碼救助經費將由主計總處優先以第二預備金支應；企業協處的利息補貼部分，則以中小企業發展基金支應。另外，這次因鳳凰颱風受災的花蓮縣鳳林鎮及萬榮鄉等地區的災民救助，將比照《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》辦理。災損救助所需經費，原則由「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」支應，其餘如非法定支應範圍，方使用第二預備金或相關基金支應，以確保花蓮地區災後重建資源能夠到位。

對於鳳凰颱風侵襲蘇澳有1名不幸死亡民眾，災防辦說，依現行規定中央慰問20萬元、賑災基金會慰助40萬元，本次比照馬太鞍溪災害罹難者的標準，將中央慰(問)助金提高至100萬元，展現政府對受災者與家屬的關懷。

更多太報報導

宜蘭淹水補助將加碼！ 卓榮泰：最高補助將達10萬元

轟蘇澳煙波5大失職！11泡水車住客將提集體訴訟 業者：釐清權責絕不推諉

賴清德出席北市宜蘭縣同鄉會 懇請力挺林國漳參選縣長