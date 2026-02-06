政院拒副署眷改條例！黃國昌轟賴卓專制獨裁壞民主憲政 最終將遭歷史裁判

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

立法院於1月16日三讀修訂眷改條例，行政院表態不副署。民眾黨主席黃國昌今（6）日被問及此事，黃國昌說，總統賴清德與行政院長卓榮泰已經違憲到習慣，一再的破壞台灣的民主憲政。這樣子的行為，會在台灣的民主發展史上烙下非常深刻、恥辱的印記。相關的政治責任跟法律責任追究的腳步，不會因此而停下來。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，賴清德跟卓榮泰，已經是違憲違到習慣，違法濫權。他再問一次，哪一個民主憲政的國家，容許行政首長說不公佈國會三讀通過的法律，就不公佈國會三讀通過的法律？現在賴清德跟卓榮泰，專制獨裁、違法濫權，食髓知味，一再的破壞台灣的民主憲政。這樣子的行為，會在台灣的民主發展史上烙下非常深刻、恥辱的印記。相關的政治責任跟法律責任追究的腳步，不會因此而停下來。

廣告 廣告

黃國昌說，賴清德、卓榮泰不要以為現在大權在握，所有的權力都掌握在手中，愛怎麼幹就怎麼幹。台灣民主發展的歷史已經清楚的揭告了，幹這一種破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。



更多FTNN新聞網報導

卸任後兩天抖內收近30萬引議、劉世芳稱將加強規範 黃國昌：正好證明沒違法

李貞秀議題燒 黃國昌批同為綠解讀大不同：恣意解釋法規怎稱得上是法治國家？

「不副署」眷改條例修正案！卓榮泰：侵犯政院施政計畫、編列預算專屬權

