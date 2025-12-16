政院拒副署財劃法！ 藍白號召上街抗議 綠：何不提倒閣？

台北市 / 綜合報導

行政院長卓榮泰宣布不副署「財劃法」，創下憲政首例，若要解套，可能有三個方法：第一，恢復憲法法庭，讓財劃法爭議回到制度裁決；第二，可對行政院長提出不信任案，但由於院長可呈請總統解散國會，這個方法也已經被在野黨否決；另外，民眾黨也預告要上街抗議，但民進黨也批評，國會改選本來就是民主機制一環，藍白拒絕用倒閣化解衝突，卻要人民上街幫忙背書，感到遺憾。

記者VS.總統賴清德說：「總統，藍委說要嚴審你的薪水反制不副署。」對鏡頭露出微笑，總統賴清德16日下午現身公開活動，外界聚焦「財劃法不副署」，創下憲政首例，前立法院長王金平說：「(會不會覺得現在台灣是一個憲政危機的時刻)，是一個，呃，的確是啦，總統應該有他的想法，有他的做法才對。」

儘管前院長公道伯發聲，話講得緩和，但在野黨怒轟這是毀憲亂政，司法法制委員會召委翁曉玲也出招，更改本週四議程，邀請總統府和行政院秘書長，以及司法院法務部等單位，針對政院不副署法案進行報告並備質詢，若要化解僵局接下來有三個可能方案，第一是恢復憲法法庭，讓法案的憲政爭議回到制度裁決，第二在野對行政院長提出不信任案，而院長可選擇是否呈請總統解散國會，讓立法院進行全面改選。

立委(國)洪孟楷說：「我們不是不敢倒閣，他要拿免洗的行政院長，來換真金白銀，一票一票真實選出來的國會議員席次，天底下有這麼便宜的事情嗎。」若改選恐怕造成國會席次洗牌，提出不信任案一途已經被在野黨否決，至於第三條路，則是民眾黨號召民眾上街抗議。

立委(國)賴士葆說：「我們要號召更多的老百姓出來，讓行政院，讓賴清德看到民意的反噬。」立委(民)鍾佳濱說：「倒閣就算成功，也不見得會被解散國會啊，所以對於爭議條文相關的機制，沒有充分地了解，就要求民眾上街頭來為他們的沒有信心背書，我覺得相當地可惜。」行政立法兩院為財劃法持續僵持，接下來如何推進攸關國家發展。

