政院拒編預算 藍號召退警提集體訴訟

國民黨與全國退警總會召開記者會，針對政院未編列《警察人員人事條例》修正案所需預算，揚言將提出共同訴訟。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 立法院去年三讀通過停砍年金的《警察人員人事條例》修正案，提高退休警消所得替代率，但民進黨政府並未編列預算。國民黨今（9日）找來全國退警總會召開記者會，跟進民眾黨策略，宣布國民黨將免費提供律師等各項支援，全力支持退休警消捍衛權利，提出共同訴訟。

全國退警總會總會長黃啟澤表示，去年立法院三讀通過、總統也公佈施行的法律，行政院卻不編預算，最近各機關陸續發出退休金行政審定函，行政機關原本應該依照規定發給退休金，但實際上卻沒有，甚至還繼續砍到刀刀見骨，讓全國退休員警非常憤怒，呼籲政院立即依法給予應有的權益，退警總會也會全力協助大家爭取權利。

廣告 廣告

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，請民進黨政府不要忘了，警消是如何在用生命保護人民，警消一輩子為國家犧牲奉獻，到老了國家卻把他們當做免洗筷。員警經常勸人民守法，但退休後面對的卻是不願意守法的政府，讓人情何以堪，嚴重破壞人民對國家的信任。

吳宗憲表示，他呼籲收到退休審定函的退警們儘速依據退警總會的建議提復審，保障自己的權益。另外，也會打一般給付之訴，請大家備好相關資料交退警協會，由協會跟國民黨對口。至於律師費的部分，國民黨已成立司法正義律師團，將負擔律師費用。

全國退警總會榮譽總會長耿繼文指出，政府編列高額軍購預算，買的卻是人家淘汰的庫存武器，反觀軍警消用生命奉獻國家，退休了卻沒保障，讓人寒心。他強調，根據新的制度調整警消的退休金，員警部分一年只要20億元出頭，民進黨卻對外宣稱要花3000多億元，原來是一共計算了50年，完全胡說八道。

前分局長蔡進閱表示，尊重行政院提釋憲，但在憲法法庭還沒有判決前就應該要執行法律，呼籲所有退警要注意保全證據，更要團結一致打團體訴訟，並提醒民進黨政府，法律不是只給人民遵守的，政府更應該帶頭來遵守，國家才能夠長治久安。

律師蔣宗佑說明，儘管行政院說已經提出釋憲及暫時處分，但迄今憲法法庭尚未作出暫時處分判決，現在就是有效的法律，行政院申請憲法訴訟，也不是拒絕編列預算的正當理由。呼籲行政院把依法該給的退休金還給辛苦工作一輩子的員警同仁，律師團也會盡最大努力協助大家爭取應得的權利。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

大陣仗入部落攔檢引議論 檢方：酒駕居高不下

入獄前獲國民黨授勳 蔡正元：希望有生之年再看國民黨執政