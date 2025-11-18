政院拚修財劃法 挨轟想集錢集權

行政院長卓榮泰18日在立法院表示，希望國會不要一意孤行。（姚志平攝）

行政院18日邀集各縣市政府召開財劃法協商會議，據了解，政院與縣市政府各說各話，未取得共識，最後也沒有決議。主計總處指出，會中多數支持政院版的事權劃分原則，後續將再檢討分配及補助辦法；但在野立委強調已新修的《財劃法》沒太大問題，政院卻突然要再提修法版本，只是為了「集錢又集權」。

主計總處指出，昨向地方說明自治事項協助架構採單軌、二軌、三軌制：單軌是地方常態性辦理事項，由地方基本財政支應，例如學校水電費；二軌則是例如地方常態辦理的公廁改善工程，若有中央引導且屬示範性優質公廁，則再透過中央計畫型補助款予以協助；而三軌則以地方常態辦理的經常性疏濬為例，除由地方基本財政需要額支應外，屬基本水利改善及維護由一般性補助款支應，牽涉中央整體治水防洪經費部分，則由中央計畫型補助款支應。

部分縣市提出，希望已核定計畫型補助經費維持不變，各直轄市及縣市獲配的中央統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款3項財源合計數，不低於114年度的3項合計數，人力配合事權下放、財力分級維持現制等，財政部及行政院主計總處將參酌意見，檢討後續分配及補助辦法。

藍委賴士葆指出，若行政院找縣市府討論院版《財劃法》，是希望說服地方政府包圍、施壓國會，那是浪費時間；已三讀通過的新版《財劃法》並無太大問題，政院突然高喊要修法，實在莫名其妙，只是為了「集錢又集權」。

民眾黨立委林國成也痛批，過去在野黨要求行政院提出《財劃法》版本，一直被拒，直到立院三讀通過修正草案後，又突然說要提版本，根本就是以拖待變、沒有誠意。