政院拚觀光 4年114億推北回之巔微笑南灣

（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院會今天通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫（115-118年）」，預計4年投注新台幣114億元預算，推動10個亮點計畫，帶動地區發展。行政院長卓榮泰指示，加速推動計畫並於民國117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。

行政院會今天通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫（115-118年）」，計畫經費共114億元，將透過北回之巔、微笑南灣2主軸，共10個亮點計畫推動觀光，同時帶動地區發展，打造2張代表台灣的世界旅遊名片。

根據交通部規劃，北回之巔部分包含阿里山登峰亮點計畫、「漁翁之島．璀璨之海」計畫、台灣之心．躍動日月計畫、「山海圳．八田之路」亮點計畫、看見縱谷亮點營造計畫、看見玉山計畫；微笑南灣則有東海岸3D水域探索天堂計畫、台灣極西新亮點計畫、「GOLF 365」亮點開發計畫、半島風華觀光亮點計畫。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，台灣位於北回歸線及歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊交界處，地形及生態多樣性極具觀光價值，未來行銷規劃上應結合歷史人文，透過宣傳在地故事，創造高文化價值景點，同時將地形及氣候因素納入考量，針對不同國家地區的旅客需求及習慣，擬定宣傳策略，並運用APP智慧系統提供海外遊客及時、友善的旅遊資訊。

卓榮泰也要求，交通部觀光署應加速推動計畫，務必按期程完成計畫，並於117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線，交通部同時也應將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重複等問題，列為改善工作。（編輯：張若瑤）1141106