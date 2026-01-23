政院指有法律效力預算會執行 藍反批綠拒簽動支結論

（中央社記者郭建伸、王承中台北23日電）行政院秘書長張惇涵今天表示，依法有法律效力的預算，政院會執行。國民黨團對此反批，在野黨針對TPASS等項新興計畫，早已提案要求先行動支，為何民進黨團拒簽朝野協商結論；政院說一套、民進黨團做另一套，全台民眾到底要相信誰。

張惇涵今天陪同中選會委員被提名人拜會民進黨團、民眾黨團以及國民黨團。被問及藍白提出115年中央政府總預算新興計畫動支案若通過是否會執行，張惇涵說，只要依法有法律效力的預算，行政院會執行，也會考量國家利益、人民福祉來合適處理。

廣告 廣告

國民黨立法院黨團書記長羅智強今天發布新聞稿表示，針對TPASS等項新興計畫，在野黨早已提案要求先行動支，若行政院真如張惇涵所言「同意有效預算就要執行」，那為何民進黨團百般阻撓，拒絕簽署朝野協商結論；行政院若真想執行，就請民進黨團立即簽署協商結論，讓新興預算立即執行。

羅智強說，現在卡預算的是民進黨團，張惇涵的發言自證，民進黨只想利用民生預算進行政治操作，行政院說一套、民進黨團做一套，全民到底要相信誰。

羅智強表示，國民黨團歡迎卓榮泰到立院報告，但前提是帶著「合法」、「合理」且「尊重民意」的預算書，請行政院停止政治情勒，儘速依法修正預算，才是解決僵局的唯一正道。

此外，民眾黨團晚間也透過臉書發文說，行政院的禮貌性拜會竟被張惇涵拿來作秀，先是拿出一份報告，稱各縣市選委會不支持在野的不在籍投票，還特別點名新北市選委會回覆不在籍投票不可行。

民眾黨團批評，拜會結束時，張惇涵還不放棄自己處心積慮想好的劇本，硬要塞報告給黨團總召黃國昌，酸溜溜說「這不是密件，可以帶出去看」。

民眾黨團表示，儘管張惇涵把被提名人拿來當政治操作工具，黨團仍然會堅守原則理性審議，為國家找出最好的人選，讓中選會恢復獨立性，重新成為中立的選務機關。（編輯：林克倫、林興盟）1150123