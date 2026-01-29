政院推加速土石方去化3策略 地方公有暫置場農曆年前啟用

為解決營建剩餘土石方去化問題、杜絕非法棄置亂象，行政院今日宣布核定3項加速土石方去化策略，包含擴增去化量能、簡化土方運送流程，以及土石清運車加裝GPS措施「雙軌並行」等，並要求內政部與地方政府協調建置公有暫置場，在農曆年前完成啟用。

在去化量能方面，內政部規劃的土石方最終去處包含：港區填築及設置暫置場、各縣市大型開發案收容土方、低窪地回填，以及送至合法填埋型土資場等。

內政部國土署代理署長朱慶倫表示，預估港區填築共可處理8793萬方；新北、新竹、苗栗彰化和雲林等地既有填埋土資場可容納4614萬方；台北社子島、桃園航空城、嘉義縣擴大重劃區及高鐵屏東站等開發案工程，也可使用1602萬方，三者加總共可去化逾1.5億方。

在暫置場量能方面，內政部長劉世芳進一步說明，行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃，以及台南大學七股校區27公頃等處，作為土石方暫置地點。

朱慶倫也提到，若相鄰建案旁有尚未開挖的土地，或同縣市內有符合土地使用管制的案場，同樣可做為臨時暫置場。

（圖／行政院）

至於土方運送流程，朱慶倫指出，依現行規定，土石方須先從出土地點運至土資場後，才能進入最終處置場；未來運送機制簡化後，有價土方經專業人員簽證，就可直接從營建工地交易至砂石碎解洗選場、水泥廠等場所。

而內政部日前要求，自今（2026）年起每輛土石清運車都須安裝GPS追蹤，卻有業者指出相關系統未整合及審驗速度過慢。對此劉世芳表示，中央與地方政府既有GPS系統已雙軌並行，並開放小貨車裝設GPS系統，截至28日已有1萬3832輛清運車裝設GPS。

