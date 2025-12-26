政院推新制 工資、租補、婚育支持齊加碼

記者吳典叡／臺北報導

行政院綜合業務處昨日於院會報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」。行政院表示，明年起，將陸續推動多項攸關民生的新制，包括最低工資調漲、租金補貼與婚育支持加碼、弱勢補助提高、勞動與照顧制度彈性化等。

減稅調薪雙管齊下 247萬勞工受惠

行政院綜合業務處指出，「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」聚焦「減輕人民負擔」、「提供世代支持」與「產業多元發展」3大主軸，在「減輕人民負擔」方面，勞工最低（基本）工資連續第10年調漲，明年月薪調整至2萬9500元，時薪調整為196元，約247萬名勞工受惠。而調高2025年基本生活費及長期照顧特別扣除額，明年5月申報綜合所得稅時適用；調高2026年綜合所得稅免稅額及相關扣除額，2027年5月申報綜合所得稅時適用。稅制方面，自明年元旦起，無添加糖飲料、彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等免徵貨物稅，並將電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅的期限延長至2030年底。

為推動青年婚育租屋協助專案（婚育宅）政策，行政院規劃補助加碼、資格放寬、增加補助項目及優先入住社宅等措施，並持續推動300億元中央擴大租金補貼。各類社會保險的生育給付加補助每胎一律給予10萬元，且不須另外提出申請。推動育嬰留職停薪照顧彈性化新制，育嬰留停以「日」申請、家庭照顧以「時」請假，並修正育嬰留職停薪津貼發放方式，期盼打造友善青年婚育環境；推動「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」，受補助的校院於114學年度下學期至116學年度間不得調漲學雜費，約91萬名學生受惠。

在「提供世代支持」方面，自明年起，常態性發放13至22歲青少年1200點文化幣，約203.6萬人受惠。「勞工請假規則」新制上路，從4大面向保障勞工請病假權益，重點包含勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得做出不利處分；課予雇主對於勞工請病假遭受不利處分負舉證責任；雇主扣全勤獎金不得違反比例原則。在弱勢照顧方面，低收入戶每人每月加發生活補助1000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙生活補助每人每月加發500元，中低收入老人生活津貼每人每月加發500元。另針對65歲以上獨居老人，經地方政府評估有關懷需求者，將加強送餐與關懷服務，並分年訪查約70萬名獨居長者。

4大方案精進跨國勞動力 助產業發展

至於在「產業多元發展」方面，推動「跨國勞動力精進方案」，透過「製造業加薪本國勞工，增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「開放旅宿業及商港碼頭業，引進外國技術人力」及「強化政府角色及效能」等4大方案，優化勞動條件及薪資待遇。修正施行「外國專業人才延攬及僱用法」，針對國際頂尖大學畢業生、僑外生、數位遊牧、海外國人第二代等攬才對象，進一步鬆綁及放寬工作規定、永久居留與強化社會保障等制度。推出鼓勵國人平日出遊的「5大國旅補助方案」，內容包含「平日住宿獎助」、「遊樂園留宿」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」等，讓民眾在平日出遊可享多元優惠。

為照顧國人持續推動減稅，明年起提高免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙、長照特別扣除額以及基本生活費。（行政院提供）

推出鼓勵國人平日出遊的「五大國旅補助方案」，內容包含「平日住宿獎助」等，讓民眾在平日出遊可享多元優惠。（行政院提供）