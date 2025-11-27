政院推減稅 所得稅調免稅門檻 無糖飲、電視等免徵貨物稅
為強化世代照顧、減輕民眾生活負擔，行政院會今日(27日)拍板通過「暖心減負擔—所得稅及貨物稅惠民措施」。行政院長卓榮泰表示，政府自2018年以來持續推動稅制最佳化，透過調整所得稅與貨物稅優惠，在兼顧財政紀律下落實減稅、促進節能並維護國人健康。
賦稅署署長宋秀玲指出，以2023年度所得稅為基準，2024年起依物價指數已全面調高免稅額、標準扣除額、薪資及身心障礙特別扣除額約5%至6%。因應少子化，幼兒學前特別扣除額亦大幅調整，第一名子女提高至新台幣15萬元、第二名起為22.5萬元，並取消排富條款，所有育兒家庭皆可適用。
宋秀玲表示，為落實居住正義，租金支出改為「特別扣除額」，額度由6萬元提高至18萬元，使租屋族受惠更明顯。綜合各項措施，估計約698萬戶受益，減稅規模逾243億元。
她也補充，明年報所得稅時，基本生活費將再調高3,000元至21.3萬元，預估202萬戶受惠；若長照特別扣除額順利修法，從6萬提高至18萬，將再增加35萬戶受惠。自2027年起報2026年度所得稅，免稅額、扣除額及課稅級距將依指數再度調整，預估可為696萬戶減稅，減稅幅度約144億元。
針對外界關注所得稅減免範圍，財政部次長李慶華補充，本次調整涵蓋所有納稅義務人，涉及免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額等多項要件。依2023年度報稅資料，目前已有約44%申報戶、超過300萬戶處於免稅狀態；隨扣除額全面調整後，免稅戶數可望進一步增加。
依財政部簡報試算，單身新鮮人若租屋自住，明年度年所得64.4萬元以下即可免繳所得稅，門檻較今年增加1.8萬元；雙薪家庭租屋自住的免稅門檻則提高至110.8萬元。2名6歲以下子女的四口之家，所得在168.5萬元以下可免稅，比今年多4.4萬元；三代同堂家庭若同時扶養70歲以上、適用身障及長照扣除額之長者，並有2名幼兒，所得在218.35萬元以下可免稅。若長照特別扣除額由12萬調高至18萬，免稅所得上限將進一步提高至224.35萬元。
在貨物稅部分，政府運用「先課後免」政策工具，引導節能、健康與綠色消費。宋秀玲說，節能家電退稅最高2,000元的措施已延長至2029年底；明年起，無添加糖飲料與彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機4項基本家電免徵貨物稅。此外，自今年9月7日至2030年底，新購小客車最高減稅5萬元、機車最高2,000元，並可與中古車汰舊換新優惠疊加，小客車最高可達10萬元、機車6,000元。官方觀察，車市自8月後領牌數量已成長2成，有助刺激產業、減少空污與交通成本。
卓榮泰強調，稅收是政府施政的重要財源，但政府仍應「在財政可承擔範圍內，盡最大努力替國人減負擔」。他請財政部持續精進稅制、加強宣導，使民眾清楚了解各項減免措施，也期盼透過稅制優化，同時兼顧弱勢照顧、環境永續與產業發展，營造更安穩且友善的生活環境。
