政院推社安網2.0 蘇俊賓：一手補網、一手破網

行政院會昨天通過「強化社會安全網計畫二・○」，宣示擴大服務接住更多弱勢，但桃園副市長蘇俊賓會中指出，地方政府社會及衛福單位人力常年不足，有賴中央補助計畫型人力支持，中央明年補助經費大幅降低，形同「一手補網、一手破網」，將嚴重衝擊執行成效。

行政院長卓榮泰回應，明年度計畫型補助希望各縣市政府共體時艱，如果院版財劃法通過，後年就有機會調整回目前的補助規模。

根據行政院規畫，未來五年預計投入八一九億元，前端初級預防服務對象擴大，納入獨居老人、新手父母及近貧人口；衛福部預估首年服務人次將達一四○萬，五年後可望擴大至二七九點九萬人次。

蘇俊賓指出，地方政府長期預算員額不足、薪資待遇結構不匹配等，面臨人力補不齊、留不住或欠專業窘境，多靠中央補助計畫增聘人力彌補，作法行之有年；但最近恐因財劃法及中央地方事權爭議，市府各單位陸續接獲中央部會通知，明年度將縮減補助經費或用人費用，「無疑是雪上加霜，無助於政策推展」。

蘇俊賓說，桃園市今年獲中央款計畫補助人力約二三三四人，一一五年要執行計畫也早報給中央審查，目前各局處陸續反映，原住民文化健康站、六歲以下弱勢兒童主動關懷、醫療區域輔導資源整合、長期照顧整備服務、藥癮及自殺防治等多項社安網人力費用，遭中央刪除或仍不確定是否補助，剩下不到二周就要二○二六年，計畫遲未核定，嚴重衝擊地方執行社安網工作。許多縣市都遇到一樣的問題，也擔心計畫終止帶來更嚴重問題。

蘇俊賓說，中央一手把地方有關社會安全網相關人力抽掉，另一手又提出新的社會安全網二・○計畫，要求地方配合擴大服務族群，形同「一手破網、一手補網」，要真的落實社會安全網目標根本緣木求魚，呼籲中央落實行之有年計畫型人力補助，確保社會安全網各項機制運作。

根據衛福部規畫，升級版社安網六項策略，包含攜幼扶老、優化提升、布建心衛、常態落實、專業久任，與科技導入。政策持續以家庭為中心，初級預防服務對象納入新手父母、獨居老人、近貧人口，分別提供育兒指導、關懷訪視與實物給付。衛福部並說，預計充實地方專業人力成長至九一二五名，深化支持服務範圍。

