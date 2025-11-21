政院推財劃法新版本 盧秀燕靜待兩院協商不急於表態

行政院20日提出政院版《財劃法》部分條文修正草案，台中市長盧秀燕表示，由於行政院與立法院之間仍需協商，地方政府與縣市首長暫時不必急於表態。（馮惠宜攝）

台中市民進黨籍市議員黃守達21日在質詢時要求市長盧秀燕應以民為念。（馮惠宜攝）

行政院20日提出政院版《財劃法》部分條文修正草案，引發各界關注，台中市長盧秀燕21日在市議會備詢時表示，自己目前尚未公開表態，主要是因為立法院內仍有多個版本正在討論，包括現行版本、國民黨版本，以及行政院提出的新版本。盧秀燕坦言，由於行政院與立法院之間仍需協商，加上「現有兩個版本同時討論」，地方政府與縣市首長暫時不必急於表態。

民進黨籍市議員黃守達21日在質詢時質疑市長對於行政院《財劃法》新版本的理解「不夠透徹」，強調評估行政院新版本對地方政府的影響時，必須將統籌分配款、一般性補助和計畫型補助「三者加總起來」計算。在三者加總之下，台中市的增長幅度是六都中最高的城市，並也要求市長應「以民為念」。

廣告 廣告

盧秀燕強調，應先讓行政院與立法院這「兩院」完成協調，由熟悉地方財政的立法委員與行政單位先行討論，再決定是否表達意見。她認為，這樣才能讓政策制定更符合地方需求，避免地方財政受到不利影響。

雖然暫緩表態，但盧秀燕對行政院新版財劃法表達了憂慮。她指出，新版本將中央掌控的資金比例大幅提高，可能對地方政府造成不利。具體而言，一般性補助款（地方可自主運用）從現行約2500億元縮減至約1000億元；而由中央掌控計畫性補助款則由現行約3億元暴增至2300億元。盧秀燕指出，此舉可能使地方財政空間縮小，不僅台中市受影響，其他縣市也可能比現行版本更不利。

盧秀燕總結，自己暫不表態，主要是希望靜待行政院與立法院充分協商，並在政策穩定與資訊充分的前提下，再決定是否表達立場，以維護地方政府與市民的財政利益。

【看原文連結】