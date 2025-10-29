政院推跨國勞動力新制 本勞加薪2千可增聘移工
行政院將於明日正式公布跨國勞動力精進方案，推出「本勞加薪增額開放」新制度。企業每為一位本國勞工加薪2千元，即可增聘一名移工，但移工總占比上限調整為45%。政府同時規劃設立跨國勞動力延攬中心，預估未來4年將有20萬本國勞工受惠。
行政院政務委員陳時中今日表示，勞動部擬定的跨國勞動力精進方案包含三大方向：本勞加薪增額開放、留任久用及強化政府效能。陳時中指出，台灣目前面臨製造業與服務業缺工問題，此方案將有效紓解人力短缺困境。
針對本勞加薪聘僱外勞機制，陳時中說明，原有3K5級制度外，新增規定企業只要幫一位本勞加薪2千元，就可徵聘一個製造業移工，上限為10%。由於原本3K5級移工占比為40%，加上新增的10%，因此將總數限縮在45%以內。
在留任久用政策方面，陳時中表示，移工需要提升品質而非僅增加數量。工作時間越長經驗越豐富，企業信任度也隨之提升。過去移工工作滿6年必須離境，現在可轉任中階技術人力。原本轉任中階技術人力上限為25%，現在開放至100%，只要勞雇雙方合意即可留任。
關於強化政府效能，陳時中透露政府準備設立跨國勞動力延攬中心。他表示，私立就業服務機構的中介業務存在問題，儘管勞動部在許可要求、違規核查及評鑑方面積極管理，仍有良莠不齊現象。
陳時中說，政府考慮自行辦理相關業務，準備在國外設立延攬中心，與現有就業服務單位良性競爭。此舉可直接轉換、強化跨國勞動力政策，也能直接與對方政府協商，提升整體效能。
至於延攬中心設立地點，陳時中表示涉及涉外事務，勞動部透過外交部積極尋求合適設立對象。初期不會全面設立，可能先選擇一至兩個國家，越南、菲律賓等都是目標國家。
移工聘僱期滿3年後，企業需再次為本國勞工加薪，相關措施預計明年第一季開始實施。
政院跨國勞動力方案明拍板 洪申翰：幫本勞加薪才能增聘移工
行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，將新開放旅宿業與港口碼頭裝卸申請外籍勞動力，預計明年上路。此外，為保障本國勞工，行政院也要求業者新聘一名外勞，就要幫最低薪資的本勞每月加薪2000元；外籍家庭幫傭則不在此波開放行列。對此，勞動部長洪申翰今在立院受訪時證實，將以替本國勞工加薪作為增加外國技術人力條自由時報 ・ 1 天前
9行業無薪假薪資差額補貼 勞工可自行線上申辦
（中央社記者吳欣紜台北29日電）美國關稅政策衝擊國內9行業勞工，勞動部祭出僱用安定措施，勞動力發展署今天表示，減班休息勞工除了透過雇主申請外，也可自行線上申辦獲得薪資差額補貼，穩定生計。中央社 ・ 1 天前
洪申翰：企業增聘外國技術人力 先決條件替本勞加薪
（中央社記者郭建伸台北29日電）外傳行政院將拍板跨國勞動力精進方案，企業若新聘移工，也要替本國籍勞工加薪。勞動部長洪申翰今天證實表示，將以替本國籍勞工加薪作為增加外國技術人力的條件，讓企業有更多勞動力運用。中央社 ・ 1 天前
跨國勞動力新方案將上路！洪申翰：鎖定中階技術人力留用 並檢討薪資門檻
行政院會明日將拍板跨國勞動力精進方案，擬新開放旅宿業與港口碼頭裝卸申請外籍移工，預計明年上路。勞動部長洪申翰今（10/29）日間接證實，旅宿業可申請外籍移工，但確實要求讓本勞加薪2000元，才能增加移工或外國技術人力的條件，尤其在外籍中階技術人力會有更進一步的措施，讓企業擴大留用的相關計畫，同時，會一併檢討開放行業的薪資門檻。太報 ・ 1 天前
卓榮泰：本勞加薪換移工額度 資深外籍移工可獲永居
（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院會明天擬通過跨國勞動力精進方案，行政院長卓榮泰今天說，方案重點包含企業替本國勞工加薪就能增加外籍移工額度；給予資深外籍移工永居證，增加企業生產穩定力；勞動部直接在他國設點，引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。中央社 ・ 1 天前
政院明提3項移工新政策 企業替本勞加薪2千元能多聘1人、開放旅宿業中階技術人力
行政院院會明(30)日擬討論通過「跨國勞動力精進方案」，行政院政務委員陳時中今(10/29)日表示，方案重點有3，包括企業替本國勞工加薪2000元即可增加外籍移工額度，同時給予資深外籍技術移工留任久用，另外，勞動部準備直接在引進移工國家設置據點，直接與他國政府就引進移工事宜進行協商，排除仲介障礙。精進方案預定明年第1季實施，估算4年內本國勞工加薪受惠人數約有20萬人。太報 ・ 1 天前
《經濟》政院明公布跨國勞動力精進方案 幫本勞加薪2千可增聘1移工
【時報-台北電】行政院預計於30日公布跨國勞動力精進方案，在現有3K5級制以外，企業每幫1位本勞加薪2千元，可增聘移工1名，但移工占比上限為整體的45％；另政府也正準備設立跨國勞動力延攬中心。行政院今（29）天評估，未來4年內本國勞工加薪受惠人數預估為20萬人，在移工聘僱期滿3年後，要再為本國勞工加薪1次，預計明年第一季實施。 行政院政務委員陳時中表示，勞動部擬定跨國勞動力精進方案，台灣現在缺工，不管是在製造業、服務業都有需要性，整體方案三方向，本勞加薪增額開放、留任久用、強化政府效能。 陳時中說明，本勞加薪聘僱外勞，本來有3K5級制，現在多了一項，只要幫1位本勞加薪2000元，就可以徵聘一個製造業移工，上限是10％。以前3K5級移工占比總數是40％，現在因可能增加10％，所以把總數限縮在45％。 陳時中說，移工也需要增加質，不是只有量而已。工作越久經驗越好，公司的信任度也會增加，以前6年一到就一定要走，現在可以把這樣的人轉任成中階技術人力。以前轉任中階技術人力的上限是25％，現在把它開放成百分之百，只要雙方合意要就可以留，百分之百都可以留。 在強化政府效能部分，陳時中透露政府準備設立時報資訊 ・ 1 天前
政院明拍板移工新政策！卓揆：本勞加薪換增移工額度 資深者獲永居證
[Newtalk新聞] 行政院會明（30）天將拍板「跨國勞動力精進方案」，擬明年開放旅宿業、港口碼頭裝卸引進外籍移工。行政院政務委員陳時中今（29）日下午在記者室進行背景說明時表示，會以幫本國籍勞工加薪為前提，作為增加聘僱移工、外國技術人力的條件，有助提高國人的勞動條件。勞動部則補充，有關製造業移工的部分，本國勞工4年內加薪受惠人數預估為20萬，比例為最低薪資的本國籍勞工每月加2000元就可以增額1名國內承接或引進的移工，上限為10%。至於賴清德總統日前接受媒體專訪提及鬆綁外籍家庭幫傭聘僱資格，讓1寶家庭就能請外傭，則不在此波開放行列。 而行政院長卓榮泰今天下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」時也提及該移工新方案。他說，為了讓產業有人力做事，必須補足勞動力，但會在本勞加薪的原則下，才能遞增移工。另外，他也提到，為了留下資深外籍移工，政府將給予「永居證」，使其享受國民待遇，也增加企業生產穩定力。 陳時中說，「跨國勞動力精進方案」大致有幾個方向包括：一、1個本勞只要加薪2000元，就可以增聘一個製造業移工，上限10%。二、留任久用移工：大家知道工作越久經驗越好，公新頭殼 ・ 1 天前
行政院拍板「跨國勞動力精進方案」 開放旅宿、商港碼頭業聘僱中階移工
行政院會今（30）日討論通過勞動部提出的「跨國勞動力精進方案」報告，勞動部表示，該方案將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下，規劃四大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題。勞動部說明，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪2000元三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
