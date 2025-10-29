政院推跨國勞動力新制 本勞加薪2千可增聘移工

行政院將於明日正式公布跨國勞動力精進方案，推出「本勞加薪增額開放」新制度。企業每為一位本國勞工加薪2千元，即可增聘一名移工，但移工總占比上限調整為45%。政府同時規劃設立跨國勞動力延攬中心，預估未來4年將有20萬本國勞工受惠。

政務委員陳時中。（圖／政院提供）

行政院政務委員陳時中今日表示，勞動部擬定的跨國勞動力精進方案包含三大方向：本勞加薪增額開放、留任久用及強化政府效能。陳時中指出，台灣目前面臨製造業與服務業缺工問題，此方案將有效紓解人力短缺困境。

廣告 廣告

針對本勞加薪聘僱外勞機制，陳時中說明，原有3K5級制度外，新增規定企業只要幫一位本勞加薪2千元，就可徵聘一個製造業移工，上限為10%。由於原本3K5級移工占比為40%，加上新增的10%，因此將總數限縮在45%以內。

在留任久用政策方面，陳時中表示，移工需要提升品質而非僅增加數量。工作時間越長經驗越豐富，企業信任度也隨之提升。過去移工工作滿6年必須離境，現在可轉任中階技術人力。原本轉任中階技術人力上限為25%，現在開放至100%，只要勞雇雙方合意即可留任。

行政院。（圖／報系資料照）

關於強化政府效能，陳時中透露政府準備設立跨國勞動力延攬中心。他表示，私立就業服務機構的中介業務存在問題，儘管勞動部在許可要求、違規核查及評鑑方面積極管理，仍有良莠不齊現象。

陳時中說，政府考慮自行辦理相關業務，準備在國外設立延攬中心，與現有就業服務單位良性競爭。此舉可直接轉換、強化跨國勞動力政策，也能直接與對方政府協商，提升整體效能。

至於延攬中心設立地點，陳時中表示涉及涉外事務，勞動部透過外交部積極尋求合適設立對象。初期不會全面設立，可能先選擇一至兩個國家，越南、菲律賓等都是目標國家。

勞動部。（資料照／中天新聞）

移工聘僱期滿3年後，企業需再次為本國勞工加薪，相關措施預計明年第一季開始實施。

延伸閱讀

內政部拋震撼彈！大陸人來台定居須附放棄護照公證書「10/31上路」

要稱呼台灣還是中華民國？游盈隆舉關稅為例：連美國都在打壓

中央認了「非洲豬瘟是境外管制問題」 他神質詢破萬觀看