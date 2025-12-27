政院推「公務員、民代」赴中全納管！ 基層憂恐慌、藍批戒嚴

翁曉玲痛批「兩岸人民關係條例」修正草案，似乎要走回過去的戒嚴時代。（圖／東森新聞）





行政院通過「兩岸人民關係條例」修正草案，不只是立委赴中要經過許可，就連公務員也要全面納管，這引發許多基層擔憂，更有里長坦言，這是防君子不防小人的規範，反而造成村里長恐慌。對此，國民黨立委翁曉玲更開嗆政院，是想走回戒嚴時代。

立委（國）翁曉玲：「行政院現在的做法，就是走回頭路，似乎要走回過去的戒嚴時代。」

國民黨立委翁曉玲會如此痛批，畢竟他才從中國廈門參加活動返台，政院就推動兩岸人民關係條例修正草案，自己未來赴中，還得經過「許可」。

廣告 廣告

立委（國）賴士葆：「這個條款也可以稱為馬英九條款，什麼是損害國家尊嚴，這裡面也沒有明確的規範。」

藍營怎麼會這麼說，因為這回修法聚焦四個對象，包含公務人員，就連10職等以下都要經過許可，立委得經過聯審會許可，其他民選公職雖不用許可，但如果接觸中共黨政軍，返台之後要公開揭露，以及卸任官員，包含曾任正、副總統，中央機關政務人員等等，都要求禁止出席，矮化我國主權活動，但規範到底有哪些？這讓許多基層擔憂，未來該向誰報備，又該如何報備。

台北市信義區富台里長羅至佑：「確實增加了非常多的麻煩，他們（村里長）擔心在前往大陸旅遊、交流的過程，見了誰和誰同桌吃了飯，我覺得這是一個防君子，不防小人的法律規範，反而會讓村里長變得很恐慌。」

里長坦言，就算只是旅遊也有壓力，還得避免被人招待，以防誤觸政府紅線。

台大政治學系副教授陳世民：「兩岸之間為什麼說現在需要說受到一個機密資訊的一個管制，那當然主要關鍵還是在於北京那邊，對我們台灣還是有相當大的敵意。」

陸委會強調基於國安因素，不過也有學者認為，是否能達成目的，恐怕還有很大差距。

政大國際關係研究中心兼任研究員湯紹成：「川普現在可能4月份就要去北京見習近平，賴清德他當然，他就必須要嚴陣以待，萬一真的川普在這個台灣問題上面，要為了迎合北京，而做出了一些承諾的話。」

如今政府官員，就職前宣示效忠國家，成為納管合理化說法，就算是基層非同黨，也得遵守執政黨，同國團結方法。