政院推《財劃法》稱挹注地方1.2兆 羅智強轟「政治操作」：等新版上路再討論

行政院昨推出院版《財劃法》修正草案，中央挹注地方金額達1.2兆元；由於立法院才三讀通過新版《財劃法》，國民黨立院黨團書記長羅智強今天（11/21）表示，行政院長卓榮泰踐踏立法院三讀通過的版本，要等新版《財劃法》上路安定後，再來討論、思考行政院版的《財劃法》修法草案。

國民黨團今天上午舉行黨團大會，羅智強在會後表示，卓榮泰才對立法院通過的新版《財劃法》宣布要全面迎戰，接著草率推出行政院版本，三催四請才吐出一個要全面迎戰的版本。「我直接告訴卓榮泰，既然要踐踏立法院新版《財劃法》，那行政院版就等新版《財劃法》法律安定後，我們再來思考、討論」。

羅智強指出，立法院通過的《財劃法》修法，行政院說要複議，但如果行政院現在都不遵守立法院通過的法律，那現在政院版《財劃法》到底是建立在什麼基礎之上？立院《財劃法》通過的內容算數不算數？

羅智強批評，行政院對《財劃法》都是採取騙騙騙騙的方式，表面上說哪邊增加多少，實際上是數字遊戲，要補助誰、不補助誰，都是政院自己決定，民進黨這一波所謂院版《財劃法》，說穿了就是政治操作，所以先等新版《財劃法》上路後，看看實施狀況如何再來討論。

