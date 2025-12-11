政院提人工生殖法修法 脫鉤代理孕母適用女女同婚

（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院會今天通過人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母，但將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性，以及女女同婚者皆可適用；而為避免人工生殖所生子女喪失婚生子女地位，草案也明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶受術後撤銷。

為兼顧女性生育健康與兒童最佳利益、確保人工生殖醫療品質與管理，行政院會今天通過人工生殖法修正草案，除擴大適用範圍，也強化人工生殖所生子女權益等。草案將送立法院審議。

對於草案確定脫鉤代理孕母制度，衛福部長石崇良出席政院會後記者會時表示，代理孕母因涉及第三人的健康權，包含懷孕生產風險、母嬰健康考量、社會倫理各方面仍有歧見，在沒有很高社會共識之前先脫鉤處理，但衛福部未來會持續就這個議題做社會對話、凝聚共識。

根據草案，未來人工生殖技術使用對象除不孕症夫妻外，新增設籍且長居台灣的未婚女性，以及已完成結婚登記的女同性配偶，但相同的重點都是受術者須能以自身子宮懷孕及分娩，包含不孕夫妻、女同性配偶至少一方擁有健康生殖細胞，未婚女性也須具有健康卵子，以及滿45歲婦女需先經檢查，確認無不適合懷孕或生產的疾病或生理狀況。

草案為維護人工生殖所生子女最佳利益，也祭出評估制度、血緣認知權、法律定位等三項調整，包含一，增訂夫妻、女同性配偶或未婚女性在接受人工生殖前，應經中央主管機關指定的專業機構進行人工生殖子女利益評估。

二，現行條文規定，人工生殖生育的子女，若丈夫能證明是因為受詐欺或脅迫才同意，得於發見被詐欺或被脅迫終止後6個月內，子女滿3歲前提起否認之訴。因此草案為避免人工生殖子女喪失婚生子女地位、權益受損，因此明定受術所生子女，視為婚生子女，不得於受術配偶受術後撤銷。

第三，血緣認知權，增訂經由捐贈生殖細胞所生子女得知悉其生殖細胞捐贈人的血型、國籍等非辨識資料，而若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求等，可依法查詢捐贈人的姓名及聯絡方法等；且當人工生殖子女成年後，若取得其生殖細胞捐贈人的同意，可以得知該捐贈人同意提供的資料。

此外，草案也針對強化人工生殖機構管理與規範，包含強化捐贈生殖細胞使用及銷毀規範，禁止同時植入不同捐贈人生殖細胞形成的胚胎等，以及增加機構通報捐贈人資訊、人工生殖施術情形及性別分析等，同時也要求人工生殖機構應加強知情同意程序與醫療風險告知等。（編輯：翟思嘉）1141211