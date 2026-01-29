政院提修刑法 網路公然侮辱最重2年徒刑20萬罰金

（中央社記者賴于榛台北29日電）面對以網路、深偽等方式妨害名譽的危害日趨嚴重，行政院會今天通過刑法等部分條文修正草案，未來以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高2年以下有期徒刑、新台幣20萬元以下罰金；若以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪，最高處3年以下有期徒刑、30萬元以下罰金。

行政院會今天通過法務部擬具的「刑法」及「刑法施行法」部分條文修正草案，處理兒少性侵害案件追訴期議題、增訂刑中監護制度，以及修正妨害名譽及信用罪章的要件與刑度等。草案將送立法院審議。

廣告 廣告

針對妨害名譽及信用罪章的要件與刑度，草案將一般誹謗罪罰金由1萬5000元以下，提高至10萬元以下；加重誹謗部分，新增以影像、聲音或電磁紀錄等方式加重誹謗者，罰金刑由3萬元以下，提高至20萬元以下。

公然侮辱罪罰金刑的刑度也提高，現行公然侮辱罰金最高9000元，以強暴手段（如公然掌摑等）犯公然侮辱者，罰金最高1萬5000元，草案將兩者分別提高為6萬元、10萬元以下罰金。

對於以網路或深偽方式犯公然侮辱者，草案加重其刑，處最高2年以下有期徒刑、併科20萬元以下罰金；若以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪也加重其刑，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

此外，憲法法庭113年宣告刑法第140條侮辱職務罪與憲法保障言論自由的意旨有違，並指明侮辱公務員罪需基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的範圍內，才成立犯罪。

因此，草案配合修正，由現行「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金」，修正為「於公務員依法執行職務時當場侮辱，足以影響公務執行者，處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金」。

為強化社會安全網，草案也增訂刑中監護制度，賦予檢察官得視個案情形，於假釋期間對受處分人施以監護，確保其獲得及時治療與必要保護，並明定修法前已裁定監護但尚未執行或未執行完畢者的適用原則，以利制度順利銜接與落實。

另外，為因應司法院釋字第812號解釋意旨，草案也刪除刑法感化教育與強制工作相關規定，感化教育另由專法加以規範，使兒少處遇機制更符合法治與人權保障原則。（編輯：謝佳珍）1150129