政院提修動保法 棄養寵物最高罰100萬元

（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院推動保新制修法，要求寵物遺失須於5天內申報，否則視為棄養，同時大幅提高棄養罰鍰，最重將達新台幣100萬元；此外，草案也明定以暴力等方式致動物死亡且情節重大者，加重其刑至1/2；另外，收容所安樂死條件文字這次也明確化。

行政院會今天通過「動物保護法」部分條文修正草案，草案重點包含強化飼主責任、提升收容管理、動物保護檢查員執法賦權、精進寵物產業管理，以及增加虐待、虐殺致死等刑責，草案將送立法院審議。

廣告 廣告

強化飼主責任重點，包含一，為避免飼主無正當理由棄養寵物，任意送交政府機關處理，未來，寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，若未符條件就送交者，視為棄養。農業部在院會後記者會解釋，過去常有人將寵物直接丟在收容所門口，造成麻煩，因此未來必須與收容所人員面對面完成交付，避免構成棄養。

二，為避免直轄市或縣市主管機關於調查動物保護案件時，飼主屢以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養動物的事實，或藉以規避稽查、取締，因此草案明定，經指定公告應辦理登記的寵物飼主，應在遺失事實發生的翌日起5天內向直轄市、縣市主管機關申報遺失，除非有受傷、住院等正當理由，否則也視為棄養動物。

三，根據草案，棄養寵物將從3萬元以上、15萬元以下罰鍰，調整為10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

為加強保護動物，並遏止虐殺動物案件發生，草案也增加虐待、虐殺等刑責，現行虐待動物處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，草案則調高為處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金。

另外，現行虐待動物致死必須是致複數動物死亡且情節重大者，才處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金，草案則調整為以槍械、暴力等凌虐方式致動物死亡且情節重大者，加重其刑至1/2。

對於動物收容所精進部分，草案規範，中央主管機關動物收容處所應定期進行評鑑，並公布評鑑結果，同時調整原先收容所安樂死條件文字模糊地帶，明定為經獸醫師檢查有下列情形之一，包含患有法定動物傳染病；生理狀態已達無法自行進食、飲水或排泄的程度；嚴重影響動物或人員的健康安全，將動物收容所安樂死的條件文字明確化。

針對寵物產業管理，為促進產業透明化與合法化，草案也強化特定寵物繁殖及買賣業者對商用犬、貓的源頭與流向管理，並提高未經許可擅自經營業者的罰鍰，包含擅自經營特定寵物繁殖或買賣者，處30萬元以上、300萬元以下罰鍰；擅自經營特定寵物寄養者，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。（編輯：林興盟）1150108