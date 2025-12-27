政院提修法立委赴陸採許可制 翁曉玲：根本是恢復戒嚴時代

國民黨立委翁曉玲27日受邀出席國民黨前發言人何志勇舉辦的第4場「城市沙龍」活動。（王惠慧攝）

行政院會26日通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，公務員前往大陸改採全面許可制。國民黨立委翁曉玲27日受訪，她批評民進黨政府，基本上就是要中斷所有台灣同胞和大陸同胞之間的往來，根本是恢復過去戒嚴時代，未來可能進一步限縮一般民眾赴陸交流。

翁曉玲27日赴新竹受邀參加城市沙龍活動，被問到是否擔心民進黨未來會限縮一般人赴陸？她表示，現在民進黨政府基本上就是要中斷所有台灣同胞和大陸同胞之間的往來。這次他們提出的《兩岸人民關係條例》的修法，要限縮所有的公務員都不得去大陸，要去都要事先申請許可。

翁曉玲說，這基本上就是加強控管，所有軍公教到大陸、還有兩岸、還有港澳地區去交流、去旅遊。她認為此舉像是恢復到過去戒嚴的時代，未來也不排除可能會更進一步地會限縮所有台灣人民去大陸的交流。

翁曉玲認為，這就是走回頭路，台灣本來就是一個民主自由開放的地方，不應該去限制任何人的這個行動遷徙自由。每個人都有旅遊、還有出國的一些權利。民進黨今天這樣的做法，她認為非常恐怖，而且也很可惡。

她表示，台灣已經解嚴非常長的一段時間，我們號稱是自由民主法治的國家，但是沒想到民進黨政府，尤其是賴清德上任之後，就不斷地限縮、壓縮、剝奪我們老百姓各種不同的人權，痛批這是非常可惡的做法。

