政院提修法立委赴陸須經許可 國民黨：賴清德政府阻擋兩岸交流

行政院會今天通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，新增納入立法委員赴陸須經許可，同時公務員赴陸，也改採全面許可制。國民黨團書記長羅智強今天表示，賴清德政府提出各種阻擋兩岸交流的政策，誠心建議賴清德直接宣布斷絕兩岸三通，別再找理由當遮羞布。

為防止中共對台統戰、滲透及分化，行政院會今天通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，納入立委赴陸須經許可，公務員赴陸也改採全面許可制，草案將送立法院審議。

羅智強指出，國民黨執政時，該有的兩岸交流規範都存在，但國民黨政府可以確保台灣海峽的縱深，中共軍機不會逾越海峽中線，也不會發生共軍圍台軍演等各種損害國家安全、喪權辱國的事情。

羅智強表示，今天賴清德政府拿出各種阻擋兩岸交流的政策，他誠心建議賴政府直接宣布斷絕兩岸三通，任何兩岸交流、經商、往來都是違法，這樣更快，不要再找各式各樣的理由，來為自己在兩岸關係上的無能找遮羞布，以及在兩岸兵兇戰危上添加柴火。

民眾黨團副總召張啓楷說，立委若赴陸需要報備，也應該是跟立法院報備，而不是跟行政單位，不能由行政權干預立法權；另一方面，每次修法都讓兩岸的惡意螺旋持續上升，現在人民赴陸已有很多規範，不必再繼續疊床架屋，應該要多一些交流。至於政院版草案是否同意付委審查，張啓楷表示，黨團會進一步討論。

民進黨團幹事長鍾佳濱在立法院受訪表示，目前所有的憲政機關，只有立法院沒有制定立法院人員赴中需要報備的相關規定，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂定，人家幫忙定，這是立法院自找的。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則說，行政院會今天會再通過下一波的國安法案，送立法院審議，而過去民進黨立委所提相關議案，在立法院程序委員會被藍白封殺，未來行政院版，恐怕也是寸步難行、命運多舛，但負責任的政府還是採取非常明確的態度，因此她支持行政院送出院版，後續視藍白如何接招。