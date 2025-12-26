政院提修法納管立委赴陸經許可 沈伯洋：提升透明度共護國安

民進黨立委沈伯洋表示，提升赴中行程透明度，有助於補強制度漏洞、守護國家安全，呼籲朝野共同支持修法。（圖／CTWANT攝影組）

為防止中共對台統戰、滲透及分化，行政院會今（26）日通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，立法委員赴大陸地區須經許可等規範，並將送交立法院審議。對此，民進黨立委沈伯洋指出，過去立委赴中行程不受任何審查，外界無從得知其赴中次數及會見對象，強調並非不能赴中，而是應提高透明度，才能對國人交代，並呼籲在野黨以國安為重，共同支持修法。

行政院通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，將立法委員納入赴陸須經許可的規範。行政院指出，過去民選公職人員赴大陸地區交流資訊不透明，民眾難以監督，對於因職務關係可能接觸國家安全、利益或機密業務者，赴陸管制機制亦未臻完善；未來若修法通過，立委赴陸將須事前申請許可，公務員赴陸也將改採全面許可制。

沈伯洋受訪時表示，依其過去研究，立法委員是風險最高的一群，不僅容易接觸國家機密，也能接觸地方頭人等重要人物，且可輕易前往中國卻不受任何審查，外界完全無從得知立委去中國的次數、會見對象。他強調，不是不能去中國，而是應該透明，才能對國人交代，行政院提出相關規範版本，至關重要。

他進一步指出，包括法官等公務人員，本來就已有赴中規範，這是既存機制，但當初立法時未將民意代表納入，是法律上的疏漏，現在補上相關規範、加強國家安全，他認為相當重要，呼籲在野黨應以國安為重，不分政黨共同支持修法。

