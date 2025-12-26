政院提修法赴陸立委需經許可 牛煦庭：共諜都官員卻限制民代？

行政院院會今日通過「兩岸人民關係條例」修法，將所有公務員赴陸納入管理範圍，同時針對民選公職人員包括立法委員建立赴陸審查許可制度，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。國民黨立委牛煦庭狠批，「現在抓到的共諜都是政府官員」質疑限制民意代表的合理性。

國民黨立委牛煦庭。（資料圖／中天新聞）

國民黨立委牛煦庭接受媒體人王淺秋專訪時表示，自己台胞證過期已久，此修法對他影響不大，但這是大是大非的問題。他指出，最近有許多公務員變成共諜，要限制公務員還說得過去，但限制民意代表就越線了。

牛煦庭強調，雖然台灣因民主沒那麼成熟，民意代表沒有很高的聲望，但民意代表是經過選舉產生，代表民意的人。他認為民意代表的權利不該被限制，因為民意代表不是代表一個人，而是代表選區的民意。牛煦庭舉例，在美國稱呼國會議員時，不是叫名字，而是稱「某選區的代表」，代表他背後是有民意支持的。但在台灣，民進黨要用意識形態限制民代。他也提醒，行政院通過只是院版法案，還是得送立法院審議。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

牛煦庭直言，民進黨現在採取「極限施壓」策略，找了所有方法壓迫在野黨後發現，繼續貼紅標籤可能還可以激起一點民怨。但是該貼、該戴的紅帽，國民黨早就戴好戴滿，經過大罷免後，邊際效益已經歸零，「沒有的事就是沒有」。

牛煦庭批評，民進黨只想要永遠掌握權力，如果今天民意代表真的出賣台灣、被抓到是共諜，槍斃不要客氣。但是現在抓到的真正共諜，都是政府官員，哪個跟國會有關係？他反問，因為府院黨都是共諜就限制民意代表合理嗎？牛煦庭也預言，民進黨一定會以此法案施壓在野黨排案，否則就是親中，但在野黨就是不會排案。

