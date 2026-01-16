政院提修法重大犯罪終身監禁不得假釋 人權會籲審慎

（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院會去年通過中華民國刑法部分條文修正草案，增訂重大犯罪「終身監禁不得假釋」。國家人權委員會今天公布意見書表示，用立法方式永久排除任何個別化審查的可能，恐逾越憲法及國際人權標準所容許的界線，有必要審慎考量。

行政院會去年10月30日通過刑法部分條文修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，若經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得假釋。草案送立法院審議。

人權會今天公布意見書表示，此次修法較現行法律更為嚴峻，主要是為因應「113年憲判字第8號判決」，以回應台灣民眾對於社會安全的高度關切，人權會尊重修法所欲追求的目的，但用立法方式永久排除任何個別化審查的可能，恐逾越憲法及國際人權標準所容許的界線，有必要審慎考量。

人權會說，國際人權標準並未要求國家必須讓受刑人當然獲得假釋，而是要求建立一套具正當程序、專業性及個別化評估的審查機制，以判斷繼續監禁是否仍具有必要的刑罰目的，而終身監禁「永久排除假釋」，將使受刑人終其一生均無任何接受審查、重新評估其矯正成效與危險性的可能，監獄的教化與復歸功能形同虛設，也恐構成不人道或有辱人格的風險。

對於草案立法理由中援引英國制度，人權會則認為，英國雖有「終身監禁命令」的設計，但制度核心仍在於由法院於個案中裁定「最低服刑期間」，並於期滿後啟動獨立且專業的假釋審查程序，以評估是否仍有繼續拘禁的必要，但修正草案未納入「最低服刑期間」等相關審查機制，與英國法制精神存在落差。

人權會說，台灣已將多項核心國際人權公約國內法化，相關規範也是台灣法院實務廣泛參採，行政與立法部門應參考各國法制與獄政實務經驗，研議更為層級化、刑責相符的刑罰設計，在維護社會安全的同時，確保台灣刑事法制不背離人權保障的核心價值。（編輯：蘇志宗）1150116